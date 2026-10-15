Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc phòng giao dịch Lương Phú Quới 35 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (sinh năm 1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".‎

Quá trình điều tra, xác định: Trong thời gian từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Lương Phú Quới là Giám đốc phòng giao dịch thuộc một ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Do nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả, Quới lợi dụng bản thân làm Giám đốc phòng giao dịch đã đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt.

Tin tưởng Quới, ngày 12/12/2024, ông Đ.V.M (cư trú xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho Quới vay số tiền 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế Quới chiếm đoạt số tiền của ông M. để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy tìm đối với Quới.

Bị can Lương Phú Quới khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Đến ngày 8/10/2026, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện Quới tại tỉnh Đồng Nai nên đã áp giải về địa phương làm việc. Tại Cơ quan Công an, Quới đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là người bị hại của Lương Phú Quới thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), liên hệ với Điều tra viên Huỳnh Văn Vương, số điện thoại: 0968.941.901 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.