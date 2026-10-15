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Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

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Cách đây 2 ngày, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/10 vừa qua, tại buổi họp báo định kỳ lần thứ nhất năm 2026 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì, Công an tỉnh thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.‎

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lập nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo khách hàng có nhu cầu đặt phòng.

Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Trước tính chất, mức độ của vụ việc, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Trước đó, ngày 10/7, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số tiền hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA. Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình "phi công nhí". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, các đối tượng thành lập "doanh nghiệp ma", mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty để tạo lòng tin, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền. Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp kết hợp giả mạo thông tin trên không gian mạng gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng dịch vụ.

Việc triệt phá đường dây góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, du khách và doanh nghiệp, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, lành mạnh tại đặc khu Phú Quốc, phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị APEC năm 2027.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, tăng cường phát hiện, đấu tranh với các hoạt động giả mạo dịch vụ du lịch trên không gian mạng và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội để người dân, du khách chủ động phòng ngừa.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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