Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an vào cuộc vụ cô gái 23 tuổi quê Lào Cai nhảy cầu ở Hải Phòng tự tử

| | Xã hội

TPO - Công an xã Lai Khê đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cô gái tên là G.T.S (23 tuổi, quê Lào Cai) nhảy cầu tự tử được cho là bị công kích trên mạng xã hội liên quan đến chuyện tình cảm.

Chiều 15/10, đại diện lãnh đạo Công an xã Lai Khê (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc cô gái 23 tuổi nhảy cầu Lai Vu tự tử, xảy ra 5 ngày trước.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô gái này nhảy cầu vì bị công kích trên mạng xã hội và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình, lực lượng chức năng vẫn đang xác minh và chưa thể phản hồi.

Trước đó, ngày 10/10, G.T.S (23 tuổi, quê Lào Cai) nhảy cầu Lai Vu tự tử và để lại một lá thư. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương vào cuộc điều tra.

Trên mạng xã hội, một tài khoản tên Y.S xưng là anh trai của G.T.S chia sẻ, tháng 4/2026, em gái anh có quen một bạn nam tên S học ở Hà Nội. Một thời gian sau, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của một người phụ nữ xưng là vợ của S về việc cả hai đã có 2 con.

Tháng 8/2026, vợ chồng anh S xuống Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn với em gái anh tại nhà một người thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vợ anh S đăng tải lên mạng xã hội nội dung có liên quan đến G.T.S.

Theo chia sẻ, nhiều người sử dụng mạng xã hội không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bình luận, nhắn tin công kích cô gái 23 tuổi dẫn đến em gái anh có hành động dại dột, nhảy cầu tự tử.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger Nổi bật

Tất cả người dân có đất đai chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 15/10

Tất cả người dân có đất đai chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 15/10 Nổi bật

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo xã, phường

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo xã, phường

19:56 , 15/10/2026
Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc phòng giao dịch Lương Phú Quới 35 tuổi

Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc phòng giao dịch Lương Phú Quới 35 tuổi

19:27 , 15/10/2026
Vietlott 15/10 - Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 15 tháng 10

Vietlott 15/10 - Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 15 tháng 10

18:59 , 15/10/2026
XSMB 15/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/10/2026

XSMB 15/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/10/2026

18:38 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên