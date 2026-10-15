Tài xế không bằng lái chạy xe máy 79 km/h, bị phạt 10 triệu đồng

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa xử phạt tài xế xe máy chạy quá tốc độ quy định và không có giấy phép lái xe.

Chiều 14/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 28+900 đường tỉnh 161, thuộc xã Bảo Thắng, tổ công tác phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 24T1-xxxx vi phạm tốc độ.

Qua đo kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chạy với tốc độ 79 km/h, vượt 29 km/h so với giới hạn 50 km/h trên đoạn đường này.

Tài xế xe máy chạy 79 km/h ở đường giới hạn 50 km/h. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Dừng xe kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế không có giấy phép lái xe, trong khi giấy đăng ký phương tiện mang tên người khác.

Với lỗi chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h và không có giấy phép lái xe, tài xế xe máy bị lập biên bản, mức phạt tổng cộng 10 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ theo quy định.

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với mức phạt 9 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với người lái và chủ xe là 19 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chỉ điều khiển phương tiện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Chủ phương tiện không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe.

Lực lượng chức năng lưu ý, chạy quá tốc độ làm giảm khả năng xử lý tình huống, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông và có thể khiến hậu quả va chạm nghiêm trọng hơn.