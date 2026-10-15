Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế không bằng lái chạy xe máy 79 km/h, bị phạt 10 triệu đồng

| | Xã hội

Tài xế không có giấy phép lái xe, chạy xe máy 79 km/h ở đoạn đường giới hạn 50 km/h, bị phạt 10 triệu đồng, còn chủ xe bị phạt 9 triệu đồng.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa xử phạt tài xế xe máy chạy quá tốc độ quy định và không có giấy phép lái xe.

Chiều 14/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 28+900 đường tỉnh 161, thuộc xã Bảo Thắng, tổ công tác phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 24T1-xxxx vi phạm tốc độ.

Qua đo kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chạy với tốc độ 79 km/h, vượt 29 km/h so với giới hạn 50 km/h trên đoạn đường này.

Tài xế xe máy chạy 79 km/h ở đường giới hạn 50 km/h. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Dừng xe kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế không có giấy phép lái xe, trong khi giấy đăng ký phương tiện mang tên người khác.

Với lỗi chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h và không có giấy phép lái xe, tài xế xe máy bị lập biên bản, mức phạt tổng cộng 10 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ theo quy định.

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với mức phạt 9 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với người lái và chủ xe là 19 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chỉ điều khiển phương tiện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Chủ phương tiện không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe.

Lực lượng chức năng lưu ý, chạy quá tốc độ làm giảm khả năng xử lý tình huống, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông và có thể khiến hậu quả va chạm nghiêm trọng hơn.

Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger Nổi bật

Tất cả người dân có đất đai chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 15/10

Tất cả người dân có đất đai chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 15/10 Nổi bật

Làm rõ trách nhiệm của các tư vấn bán hàng trong vụ nữ kế toán PNJ tham ô 20 tỷ đồng

Làm rõ trách nhiệm của các tư vấn bán hàng trong vụ nữ kế toán PNJ tham ô 20 tỷ đồng

14:42 , 15/10/2026
Hàng nghìn cây hoa sữa nở dày đặc trên các tuyến phố phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn cây hoa sữa nở dày đặc trên các tuyến phố phía Tây Hà Nội

14:22 , 15/10/2026
Công an phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tới tất cả người dân: Giả danh nhân viên điện, nước đến tận nhà dụ cài đặt ứng dụng

Công an phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tới tất cả người dân: Giả danh nhân viên điện, nước đến tận nhà dụ cài đặt ứng dụng

13:59 , 15/10/2026
Quảng Trị điều động nhiều chủ tịch xã và phó giám đốc sở

Quảng Trị điều động nhiều chủ tịch xã và phó giám đốc sở

13:33 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên