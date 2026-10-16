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Công an thông báo khẩn tìm nam thanh niên đi xe Dream bị cướp giật 3,2 triệu trên đường Hồ Chí Minh

| | Xã hội

Công an thông báo truy tìm nam thanh niên đi xe Dream bị cướp giật 3,2 triệu trên đường Hồ Chí Minh hướng từ ấp Đường Long đến ấp An Lập (xã Thanh An, TP.HCM) vào rạng sáng.

Tối 15/10, Công an xã Thanh An (TP.HCM) truy tìm bị hại của nhóm cướp tài sản trên địa bàn.

Theo công an, thời gian xảy ra vụ cướp vào rạng sáng 11/10 tại đoạn đường Hồ Chí Minh, hướng từ ấp Đường Long đến ấp An Lập. Bị hại là nam thanh niên, mặc quần jean dài màu đen.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị hại chạy xe máy hiệu Dream, chưa rõ biển số; tài sản bị chiếm đoạt là 3,2 triệu đồng.

Hiện nay, đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị Công an phường Long Nguyên; 4 đối tượng điều khiển xe máy Honda Lead biển số 50AG-727.43 và 61G1-674.53 sử dụng hung khí để cướp tài sản.

Công an đề nghị ai là người bị hại trong vụ việc nêu trên hoặc biết thông tin liên quan đến người bị hại, vui lòng liên hệ ngay với Công an xã Thanh An để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc; số điện thoại trực ban Công an xã Thanh An: 02743.584.007

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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