Truy nã hướng dẫn viên du lịch Hoàng Thanh Cương SN 1991, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an

Ngày 15/10, Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Hoàng Thanh Cương (SN 1991, là hướng dẫn viên du lịch, thường trú ở đường Lạc Long Quân, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'”.

Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 10/2023, Cương đã lên kế hoạch và tổ chức cho 3 công dân Việt Nam trốn sang Vương quốc Anh. Để qua mắt cơ quan chức năng và Đại sứ quán, Cương sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng cách lập khống và làm giả hàng loạt giấy tờ về quan hệ nhân thân, công việc, tài chính… nhằm xin cấp thị thực (visa) du lịch Anh.

Hoàng Thanh Cương (Ảnh: CACC)

Thực chất, mục đích của các chuyến đi này là để nhập cảnh hợp pháp rồi bỏ trốn, ở lại lao động trái phép tại Anh.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can với Hoàng Thanh Cương về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Do bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, tháng 5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã với Cương.

Công an TP.HCM thông báo, theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền bắt giữ và áp giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân cần thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: 243 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa, TP.HCM), số điện thoại 0693.188.508; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Ngô Trần Tư Duy qua số điện thoại 0982.755.572.