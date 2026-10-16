Từ 1/12, thêm nhóm thanh niên xung phong được trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định 388/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 (có hiệu lực từ ngày 1/12).

Chính phủ quyết định tăng trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)

Chính phủ quy định thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành.

Theo Nghị định 335/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp đối với nhóm thanh niên xung phong nêu trên là 1.080.000 đồng/tháng.

Ngoài điều chỉnh mức trợ cấp, Nghị định 388/2026 còn đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, bổ sung hình thức nộp trực tuyến, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Cụ thể, người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân (trường hợp người hưởng chính sách đã chết) nộp 1 bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp các thành phần hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, được kết nối, chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, sẽ không phải nộp lại.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và tổ chức hội nghị xét duyệt, xác định những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Trong 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị xét duyệt hồ sơ, UBND cấp xã phải công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo qua đài truyền thanh cấp xã trong 5 ngày làm việc.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc thẩm định, báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trợ cấp.

Rút ngắn thời gian giải quyết trợ cấp mai táng

Nghị định mới cũng sửa đổi quy trình, thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam.

Theo đó, thân nhân hoặc người lo mai táng nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc (trước đây là 5 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã kiểm tra, lập văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do UBND cấp xã chuyển đến, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp, báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày) kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trợ cấp mai táng.

Như vậy, Nghị định 388/2026 quy định rõ hơn về trình tự, thời hạn giải quyết ở từng khâu, từng cấp, từ cấp xã đến cấp tỉnh và khâu chi trả, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, góp phần nâng cao tính minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng chính sách.

Đối với hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm này, việc giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành có liên quan.

Đáng chú ý, trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam chết từ ngày 20/11/2017 đến trước ngày 1/12/2026, chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để giải quyết chế độ mai táng, thân nhân được lập hồ sơ đề nghị xem xét hưởng trợ cấp một lần 3.600.000 đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện.