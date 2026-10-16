Điều động, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội và 2 tỉnh, thành

Điều động ông Duy Hoàng Dương tới Sở Tư pháp Hà Nội để bổ nhiệm làm giám đốc sở

Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Duy Hoàng Dương - Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

Theo quyết định, ông Đỗ Xuân Huân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; ông Đỗ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, ông Nguyễn Anh Quân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: PV)

Quảng Ninh có tân Giám đốc Sở Tài chính



Chiều 15/10, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tài chính và Sở Công Thương.

Theo báo Quảng Ninh, tại hội nghị, UBND thành phố công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Cùng ngày, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ninh, tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, đã trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ. Cụ thể:

Điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Biên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Điều động, phân công ông Bùi Hoàng Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Tử và ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà An, đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Giáp Văn Ngôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lương Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lê Văn Độ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Triều, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở về cấp xã

Ngày 15/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 22 cán bộ lãnh đạo địa phương, sở, ngành.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được điều động.

Đáng chú ý, 12 chủ tịch UBND xã được điều động, chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy và được giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã tại nơi đến. Cụ thể:

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, được điều động đến xã Cam Lộ; ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, được điều động đến xã Hiếu Giang.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, được điều động đến xã Bố Trạch; ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, được điều động đến xã Hoàn Lão.

Ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, được điều động đến xã Kim Điền; ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền, được điều động đến xã Minh Hóa.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, được điều động đến xã Lệ Ninh; ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, được điều động đến xã Lệ Thủy.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, được điều động đến xã Gio Linh; ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh, được điều động đến xã Cồn Tiên.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, được điều động đến xã Nam Hải Lăng; ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, được điều động đến xã Vĩnh Định.

Cùng đợt này, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Ba phó giám đốc sở được điều động về cơ sở, chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy và được giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, phường. Cụ thể:



Điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Điều động, chỉ định ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND phường Đồng Hới.

Điều động, chỉ định ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Tại xã Nam Ba Đồn, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã. Ông Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động các ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng; Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.