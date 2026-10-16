Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng, Chuyên viên...

Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và 10 bị can khác trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát).

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố các bị can:

- Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa);

- Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa);

- Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa);

- Nguyễn Văn Tâm (cựu Chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị can trên bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự”.

Các bị can Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát); Hà Thị Nga (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Thị Cúc (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự;

Bị can Nguyễn Công Bắc (Lao động tự do) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Truy tố bị can Trần Văn Linh (Lao động tự do) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự;

Riêng bị can Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm) bị truy tố về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Làm trái nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản cho nhà nước trị giá hơn 5,1 tỉ đồng

Cáo trạng xác định, trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, các bị can Lê Đức Giang, Nguyễn Văn Tâm, Phạm Văn Hoành và Nguyễn Thế Hùng đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 55, Điều 65 Nghị định số 158 ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, gây thất thoát tài sản cho nhà nước trị giá hơn 5,1 tỉ đồng.

Đối với bị can Lê Đức Giang khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình. Được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị can Lê Đức Giang trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời với tổng trị giá là hơn 5,1 tỉ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Bị can Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở TN&MT, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực khoáng sản, trữ lượng khoáng sản.

Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Phạm Văn Hoành chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Phạm Văn Hoành ký nháy, tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; trực tiếp ký Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước.

Bị can Phạm Văn Hoành hưởng lợi trái phép số tiền 60 triệu đồng.

Ngày 29/10: Xét xử bị cáo Lê Đức Giang cùng đồng phạm

Theo Báo CAND, ngày 29/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác trong vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử.

Trong vụ án, bị cáo Lê Đức Giang cùng ba bị cáo cấp dưới gồm: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

7 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm), Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (ở Thanh Hóa) bị xét xử về một trong các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên An Phát

Liên quan đến vụ án, ngày 10/7/2025, Cổng TTĐT Bộ Công an thông tin: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (viết tắt: Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 04 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ các Cơ quan QLNN tỉnh Thanh Hóa có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã làm trái nhiệm vụ được giao trong việc thẩm định, tham mưu, quyết định việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 02/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 đối tượng, gồm: Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị có liên quan, ngày 25/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 08 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 04/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam" đối với 04 bị can: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát cùng về 02 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.