Kiểm tra căn nhà lúc 11 giờ, công an bắt khẩn cấp cô gái sinh năm 1998

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 15/10/2026 cho biết, từ việc phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà dân ở ấp Tân Lập, Công an xã Thống Nhất, thành phố Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 11 giờ 5 phút ngày 13/10/2026, Công an xã Thống Nhất kiểm tra nhà của B.T.P (sinh năm 1985, trú tại ấp Tân Lập, xã Thống Nhất), phát hiện P đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho Đ.Q (sinh năm 1999, trú tại ấp Đồng Xoài, xã La Ngà) và L.V.L (sinh năm 1995, trú tại ấp Phú Cường, xã Thống Nhất).

Đối tượng N.T.T.N - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an xã Thống Nhất bắt quả tang H.T.Đ (sinh năm 1987, trú tại ấp Tân Lập, xã Thống Nhất) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp N.T.T.N (sinh năm 1998, thường trú tại ấp 2, xã Tà Lài) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với vai trò giúp sức.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an xã Thống Nhất đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với B.T.P về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; H.T.Đ và N.T.T.N về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255 và Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an xã Thống Nhất đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.