Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, cơ quan Công an thông báo tìm bị hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
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Khởi tố, bắt tạm giam Lương Phú Quới
Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (sinh năm 1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra, xác định: Trong thời gian từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Lương Phú Quới là Giám đốc phòng giao dịch thuộc một ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. Do nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả, Quới lợi dụng bản thân làm Giám đốc phòng giao dịch đã đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt.
Tin tưởng Quới, ngày 12/12/2024, ông Đ.V.M (cư trú xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho Quới vay số tiền 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế Quới chiếm đoạt số tiền của ông M. để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy tìm đối với Quới.
Đến ngày 8/10/2026, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện Quới tại tỉnh Đồng Nai nên đã áp giải về địa phương làm việc. Tại Cơ quan Công an, Quới đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.
Đề nghị bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là người bị hại của Lương Phú Quới thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), liên hệ với Điều tra viên Huỳnh Văn Vương, số điện thoại: 0968.941.901 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Điều 174, văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) (được bãi bỏ)
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b)100 (được bãi bỏ)
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b)101 (được bãi bỏ)
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
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