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Bắt giữ môi giới Nguyễn Văn Phận SN 1970

| | Xã hội

Lực lượng chức năng vừa bắt 2 đối tượng tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép ở Sơn La.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Lóng Sập và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình tuyến biên giới trên địa bàn Sơn La, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Phận (sinh năm 1970) và Tráng A Sái (sinh năm 1992, cùng trú tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La) về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với T.V.Q. (sinh năm 1994, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Tang vật thu giữ gồm 01 xe ô tô, 01 xe máy và 03 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Phận (bên trái) và đối tượng Tráng A Sái tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Qua vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước hoạt động của các đường dây môi giới, tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, đồng thời đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Người xuất, nhập cảnh trái phép có thể gặp nguy hiểm khi di chuyển qua rừng sâu, đồi núi, sông suối hiểm trở; trở thành nạn nhân của hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động, đe dọa, đòi tiền chuộc hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; thực hiện đầy đủ thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền khi có nhu cầu ra nước ngoài hoặc trở về Việt Nam. Đồng thời, cần cảnh giác trước những lời mời chào việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài trên không gian mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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