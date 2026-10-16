Nữ tài xế mở cửa ô tô khiến cụ bà ngã, xe máy tông trúng: Tình trạng của nạn nhân

Theo thông tin từ camera an ninh thì vào khoảng 15h ngày 14/10, trên tuyến đường liên xã thuộc xã Diễn Châu (Nghệ An), một nữ tài xế đỗ ô tô màu trắng bên đường rồi mở cửa xe nhưng không quan sát phía sau.

Cánh cửa ô tô bất ngờ va trúng một phụ nữ đang đi xe đạp cùng chiều, khiến bà ngã xuống đường. Đúng lúc này, hai người đi xe máy chạy theo hướng ngược lại lao tới, tông trúng bà. Nạn nhân được xác định là bà H. (hơn 60 tuổi). Sau tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa bà H. đi cấp cứu.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Nữ tài xế mở cửa xe thiếu quan sát.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, bà H. sau đó đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, khâu vết thương vùng đầu, sức khỏe hiện đã ổn định trở lại. Liên quan vụ việc, Công an xã Diễn Châu đang lấy lời khai các nhân chứng, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn.