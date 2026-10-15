Hà Nội triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử ASEAN

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu 100% cán bộ, công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là nền tảng để người dân sử dụng các tiện ích định danh điện tử xuyên biên giới.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thành công nhiệm vụ kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN. Qua đó, góp phần đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao khi có yêu cầu.

Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”; thực hiện đồng bộ, bảo đảm an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, duy trì hoạt động phục vụ nhân dân, hành khách thông suốt, không gián đoạn trong quá trình triển khai.

UBND thành phố cũng yêu cầu đánh giá tác động nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục và khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành khi có yêu cầu, hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Công an thành phố là cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) trong quá trình thực hiện thí điểm kết nối, xác thực, trao đổi thông tin và triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ kiểm thử và vận hành thí điểm luồng nghiệp vụ xuất nhập cảnh bằng VNeID/Singpass/LAeID. Đồng thời, phối hợp vận hành chính thức giai đoạn thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 15-11-2026 đến ngày 15-12-2026.

Công an thành phố chủ trì theo dõi, hướng dẫn, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an toàn dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình trao đổi, xác thực thông tin định danh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá mức độ tương thích về hạ tầng số, công nghệ kết nối liên thông và giải pháp an toàn thông tin phục vụ các dịch vụ số dùng chung liên quan của thành phố. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Công an thành phố và các cơ quan đại diện ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại; hỗ trợ các hoạt động phối hợp, làm việc thực tế tại địa phương liên quan đến thỏa thuận kết nối. Cùng với đó, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề ngoại giao, công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ công dân trong giai đoạn thí điểm trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.