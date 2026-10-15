Các tập đoàn điện tử lớn của Nhật Bản dồn dập nhận yêu cầu hỗ trợ an ninh mạng

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính, các tập đoàn điện tử lớn đang liên tục nhận được yêu cầu tư vấn về các dịch vụ phòng thủ an ninh mạng.

Từ đầu tháng 10/2026, nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản liên tiếp công bố các sự cố an ninh mạng. Lawson ghi nhận vụ rò rỉ hơn 2,15 triệu trường hợp thông tin cá nhân; Skyticket báo cáo hơn 14 triệu bản ghi có nguy cơ bị lộ; trong khi BookOff có khoảng 6,43 triệu bản ghi hội viên bị ảnh hưởng. JR East cũng thông báo khoảng 2,06 triệu bản ghi thành viên có nguy cơ bị lộ do sự cố tại nhà cung cấp dịch vụ đám mây IDCF Cloud.

Ngoài ra, Daiwa Securities và Nikkei lần lượt ghi nhận sự cố có nguy cơ làm lộ dữ liệu khách hàng và tài khoản email nhân viên bị xâm nhập. Đến ngày 13/10, Ride On Express, đơn vị vận hành các chuỗi giao đồ ăn Gin no Sara và Kamatora, cũng công bố vụ tấn công máy chủ khiến dữ liệu của tối đa khoảng 6,5 triệu trường hợp đăng ký có nguy cơ bị rò rỉ.

Nhu cầu về an ninh mạng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi các doanh nghiệp mở rộng danh mục dịch vụ nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kanako Gushi, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Hitachi cho biết: “Chúng tôi nhận được ngày càng nhiều yêu cầu tư vấn về cách đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong trường hợp bị tấn công mạng, từ các công ty khách hàng chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng trọng yếu, chẳng hạn như các nhà cung cấp điện, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà sản xuất và các công ty dịch vụ tài chính” .

Tháng trước, công ty đã bắt đầu cung cấp một dịch vụ toàn diện hỗ trợ các hoạt động như giám sát và phát hiện rủi ro tấn công mạng cũng như khôi phục các hệ thống bị ảnh hưởng, tận dụng các mô hình AI tiên tiến từ OpenAI và Anthropic của Mỹ.

Điểm mạnh của dịch vụ Hitachi nằm ở việc sử dụng AI để mô phỏng các cuộc tấn công mạng và giúp các công ty bị ảnh hưởng khôi phục hệ thống mà không cần tạm ngừng hoạt động. Ông Gushi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hợp tác với khách hàng để hỗ trợ khả năng phục hồi hệ thống của họ”.

Kể từ khi công bố chiến lược phòng thủ mạng vào cuối tháng 8, Fujitsu đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các công ty khách hàng. Một quan chức phụ trách quan hệ công chúng cho biết số lượng yêu cầu “đã tăng thêm” trong vài ngày qua.

Ngày 1/10, Fujitsu đã thành lập một bộ phận chuyên về phòng thủ mạng với khoảng 100 nhân viên. Công ty kỳ vọng bộ phận này sẽ mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài việc xử lý sự cố hệ thống và cuối cùng sẽ cung cấp tư vấn về đầu tư an ninh mạng.

Cuối tháng trước, NEC đã ra mắt một dịch vụ trong đó AI tự động phân tích rủi ro và đưa ra các chính sách ứng phó, nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính, nhà sản xuất và các công ty phân phối.

Sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến đã làm tăng đáng kể lượng dữ liệu cá nhân mà các tập đoàn nắm giữ, dẫn đến sự gia tăng thiệt hại do các cuộc tấn công mạng gây ra.

Một quan chức của Fujitsu bày tỏ sự thận trọng: “Khi AI ngày càng thông minh hơn, tội phạm có thể nhanh chóng tìm kiếm các lỗ hổng hệ thống và thực hiện các cuộc tấn công mạng trên quy mô lớn”.