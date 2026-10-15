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Anh Trần Việt Thắng chuyển khoản 8,6 triệu đồng vào tài khoản VietinBank 13461xxx ở Đắk Lắk: Công an rà soát giao dịch

| | Kinh tế số

Công an phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Ea Hiao vận động người nhận chuyển khoản nhầm hoàn trả đầy đủ 8,6 triệu đồng cho anh Trần Việt Thắng (sinh năm 1985).

Ngày 15/10, Công an phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ vừa xác minh, phối hợp với lực lượng Công an địa phương vận động người nhận tiền chuyển khoản nhầm hoàn trả đầy đủ 8,6 triệu đồng cho người chuyển, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Trước đó, Công an phường Vân Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Việt Thắng, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Kim Thịnh, phường Vân Phú về việc chuyển nhầm 8.600.000 đồng từ tài khoản ngân hàng VietinBank của mình đến tài khoản số 13461xxx cùng ngân hàng, mang tên Đ. T. A. Sau khi phát hiện sự việc, anh Thắng đã liên hệ với ngân hàng và tìm cách liên lạc với người nhận tiền nhưng chưa đạt kết quả.

Công an phường Vân Phú hỗ trợ anh Trần Việt Thắng nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vân Phú khẩn trương xác minh, xác định người nhận tiền là Đ. T. A., sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại buôn Hwing, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Công an phường đã phối hợp với Công an xã Ea Hiao xác minh vụ việc, tuyên truyền, vận động người nhận tiền chuyển trả lại cho anh Thắng. Với sự phối hợp của lực lượng Công an hai địa phương, Đ.T.A. đã hoàn trả đầy đủ số tiền 8.600.000 đồng cho anh Thắng.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Khi phát hiện chuyển tiền nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi cần thiết để được hỗ trợ xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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