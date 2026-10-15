Bỏ học Stanford ở tuổi 24, cô gái sinh năm 1998 lập startup được định giá 470 triệu USD chỉ sau một năm hiện giờ ra sao?

Guo Wenjing (hay còn gọi là Demi Guo) sinh năm 1998, cô lớn lên tại Trung Quốc trước khi sang Mỹ học tập. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã yêu thích viết lách, làm thơ và thử nghiệm với hình ảnh, video trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Guo Wenjing không chỉ quan tâm đến nghệ thuật. Cô còn sớm bộc lộ năng lực trong lĩnh vực toán học và lập trình. Năm 2015, cô giành huy chương bạc Olympic Tin học Quốc tế khi thi đấu trong đội tuyển Mỹ.

Sau đó, Guo Wenjing theo học Đại học Harvard, chuyên ngành Toán học và Khoa học máy tính. Trong thời gian này, cô có cơ hội tiếp xúc với môi trường nghiên cứu và làm việc tại các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Google và Meta.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Harvard, Guo Wenjing tiếp tục theo học tiến sĩ tại Đại học Stanford từ năm 2021. Tại đây, cô nghiên cứu những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc tạo ra hình ảnh và nội dung số.

Với nền tảng học thuật như vậy, Guo Wenjing có thể tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn. Nhưng một trải nghiệm trong năm 2022 đã khiến cô thay đổi kế hoạch.

Bỏ Stanford để xây dựng công cụ tạo video bằng AI

Khi còn học tại Stanford, Guo Wenjing gặp Chenlin Meng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ có chung mối quan tâm về AI và hoạt hình.

Cuối năm 2022, cả hai cùng tham gia một liên hoan phim AI tại New York. Họ muốn thử sử dụng công nghệ để tạo ra một bộ phim, nhưng quá trình thực hiện không hề đơn giản.

Ngay cả những chỉnh sửa nhỏ cũng có thể mất nhiều thời gian. Các công cụ AI khi đó chưa cho phép người dùng kiểm soát video theo ý muốn một cách dễ dàng. Việc biến một ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh vẫn đòi hỏi nhiều thao tác kỹ thuật.

Guo Wenjing và Chenlin Meng nhận ra rằng đây có thể là cơ hội kinh doanh. Nếu tạo ra một công cụ đơn giản hơn, giúp người dùng biến mô tả bằng văn bản thành video mà không cần biết dựng phim, họ có thể tiếp cận một thị trường rộng lớn.

Tháng 4/2023, cả hai quyết định nghỉ chương trình tiến sĩ tại Stanford để thành lập Pika.

Guo Wenjing (bên trái) và người đồng sáng lập Pika, Chenlin Meng. Ảnh: Lauren Segal.

Trong giai đoạn đầu, nhóm tập trung phát triển công nghệ tạo video có thể vận hành với nguồn lực tính toán hạn chế hơn so với nhiều hệ thống cùng loại. Một bản trình diễn sản phẩm đã giúp họ thu hút sự chú ý của Nat Friedman, cựu CEO GitHub, và nhà đầu tư Daniel Gross.

Hai nhà đầu tư rót 15 triệu USD vào Pika ở giai đoạn đầu, đồng thời hỗ trợ thêm tài nguyên tính toán để nhóm phát triển công nghệ.

Tháng 11/2023, Pika tiếp tục huy động 35 triệu USD. Đến tháng 6/2024, startup gọi thêm 80 triệu USD trong vòng đầu tư do Spark Capital dẫn dắt. Theo thông tin được công bố trong giai đoạn này, mức định giá của Pika đạt gần 470 triệu USD.

Từ tạo video đến giúp người dùng thể hiện cá tính

Ban đầu, Pika tập trung vào việc biến câu lệnh thành video. Nhưng khi sản phẩm phát triển, Guo Wenjing nhận ra người dùng không nhất thiết cần những bộ phim dài hay hình ảnh có chất lượng điện ảnh. Nhiều người chỉ muốn tạo ra những video ngắn, thú vị và có thể chia sẻ ngay trên mạng xã hội.

Tháng 10/2024, Pika giới thiệu Pikaffects, nhóm hiệu ứng cho phép người dùng biến đổi hình ảnh theo những cách bất ngờ. Một nhân vật có thể biến thành chiếc bánh, một đồ vật có thể bị kéo giãn hoặc một bức ảnh có thể trở thành đoạn video với chuyển động phi thực tế.

Những hiệu ứng này giúp Pika tiếp cận nhóm người dùng trẻ, vốn quen với việc sử dụng video ngắn để giải trí và thể hiện bản thân. Thay vì phải học các phần mềm dựng phim phức tạp, họ có thể tạo nội dung bằng một vài thao tác.

Theo số liệu được Fast Company công bố tháng 10/2025, Pika có 16,4 triệu người dùng đăng ký. Trong nửa đầu năm 2025, số người dùng hoạt động hàng tháng trung bình trên website và ứng dụng di động vào khoảng 1,4 triệu người.

Sau khi xây dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực video AI, Guo Wenjing tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của Pika.

Tháng 4/2026, công ty giới thiệu PikaStream 1.0, công nghệ tạo video theo thời gian thực dành cho các tác nhân AI. Theo công bố của Pika, hệ thống có thể tạo video ở tốc độ 24 khung hình/giây, với độ trễ từ giọng nói đến video khoảng 1,5 giây khi chạy trên một GPU NVIDIA H100.

Guo Wenjing bên cha khi còn nhỏ (Ảnh: SCMP)

Có thể hiểu đơn giản, thay vì chỉ tạo một đoạn video sau khi người dùng nhập yêu cầu, công nghệ này hướng đến việc tạo hình ảnh liên tục trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra. Nhân vật AI có thể xuất hiện trên màn hình và thay đổi biểu cảm theo nội dung tương tác.

Cùng thời gian đó, Pika phát triển AI Selves, cho phép người dùng tạo phiên bản AI mang những đặc điểm và phong cách giao tiếp do mình thiết lập.

Trong tương lai, một nhà sáng tạo nội dung có thể xây dựng phiên bản AI để trò chuyện với người hâm mộ, trong khi một chuyên gia có thể phát triển tác nhân hỗ trợ trả lời những câu hỏi thuộc lĩnh vực của mình.

Đến tháng 8/2026, Pika mở rộng sang các công cụ tạo nhạc, hiệu ứng âm thanh và giọng nói. Tháng 9 cùng năm, công ty ra mắt nền tảng tích hợp hơn 25 ứng dụng phục vụ việc tạo và chỉnh sửa video, hình ảnh, âm thanh.

Thay vì chỉ cung cấp một công cụ riêng lẻ, Pika đang hướng tới việc giúp người dùng thực hiện nhiều công đoạn sáng tạo trên cùng một nền tảng. Đây cũng là bước đi nhằm mở rộng thị trường, từ người dùng cá nhân đến những người làm nội dung và doanh nghiệp.

Từ một cô gái yêu thích viết lách, theo đuổi toán học và lập trình đến nhà sáng lập startup AI được định giá hàng trăm triệu USD, Guo Wenjing đã lựa chọn con đường khác với nhiều nhà nghiên cứu cùng thế hệ. Cô không dừng lại ở việc phát triển mô hình AI, mà muốn đưa công nghệ đó đến gần hơn với người dùng phổ thông.