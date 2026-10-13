Google Maps cho xem bản đồ miễn phí suốt 21 năm qua, vậy ứng dụng này kiếm tiền thế nào?

Ra mắt từ tháng 2/2005, Google Maps đã vươn lên trở thành một công cụ chỉ đường không thể thiếu, đồng thời là một nền tảng khám phá địa điểm mạnh mẽ, phục vụ hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. Từ việc tìm kiếm con đường ngắn nhất đến một nhà hàng mới khai trương, hay đơn giản là khám phá một thành phố xa lạ, Google Maps dường như hiện diện trong mọi quyết định liên quan đến vị trí của chúng ta.

Vậy câu hỏi đặt ra là: một ứng dụng hữu ích và phổ biến đến vậy, lại được cung cấp miễn phí trong suốt 20 năm qua, thực sự kiếm tiền bằng cách nào?

Google Maps kiếm tiền như thế nào?

Giống như dịch vụ tìm kiếm đã quá nổi tiếng của mình, Google không tính phí người dùng cuối khi tìm kiếm trên trang web mà thu về hàng tỷ đô la thông qua phí, doanh thu quảng cáo và các chương trình chia sẻ quảng cáo.

Google kiếm được phần lớn doanh thu thông qua quảng cáo hiển thị bên cạnh kết quả tìm kiếm trên Google.com. Chương trình quảng cáo của Google cho phép các doanh nghiệp đặt quảng cáo trên các trang web của Google, bao gồm cả công cụ tìm kiếm lẫn bản đồ, video và nền tảng email. Google Maps cũng kiếm tiền bằng quảng cáo nhờ nằm trong hệ sinh thái của gã khổng lồ này.

Ví dụ, tìm kiếm một địa danh như thành phố Boston trên Google.com, kết quả sẽ hiển thị một bản đồ chi tiết của thành phố thông qua Google Maps. Ứng dụng Maps cho phép người dùng phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ để tìm kiếm các khu vực lân cận.

Kết quả tìm kiếm có thể hiển thị quảng cáo nhỏ cho các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng có trụ sở tại Boston và các liên kết đến trang web của nhiều đơn vị khác. Loại quảng cáo trả phí này là cách chính mà Google kiếm được doanh thu.

Kiếm tiền từ chia sẻ ứng dụng cho doanh nghiệp

Google cũng tạo ra thu nhập từ Google Maps thông qua một hình thức quảng cáo khác tinh tế hơn. Bản đồ Google vốn rất chi tiết. Chúng hiển thị các doanh nghiệp trên đường phố, giúp bạn dễ dàng tìm thấy vị trí chính xác.

Mỗi loại hình doanh nghiệp có một biểu tượng khác nhau, chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, quán bar và cửa hàng bán lẻ; tuy nhiên, vẫn có những khó khăn khi xác định vị trí của một công ty cụ thể nếu không biết địa chỉ của công ty đó.

Do đó, Google cho phép các doanh nghiệp sử dụng logo công ty của họ thay vì các biểu tượng chung chung. Ví dụ, Hilton có thể hiển thị logo chữ H đặc trưng trong hồ sơ doanh nghiệp, thay vì sử dụng biểu tượng "giường nằm" thường thấy biểu trưng cho các khách sạn. Các logo có đầy đủ màu sắc và dễ nhận dạng hơn so với các biểu tượng dùng chung. Đối với những người đi du lịch, việc tìm một quán cà phê hoặc khách sạn quen thuộc dễ dàng hơn nhiều với các logo thương hiệu, ví dụ như Starbucks hoặc Holiday Inn.

Ảnh: Internet

Quảng cáo trên Google Maps đặc biệt hiệu quả nhờ quy mô người dùng. Với 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu và 154 triệu người dùng tại Mỹ, Google Maps vượt xa các đối thủ cạnh tranh (Statista). Điều này làm tăng giá trị của nền tảng đối với các nhà quảng cáo.

Nguồn thu nhập quan trọng thứ hai của Google Maps đến từ Google Maps API (Application Programming Interface). Đây là một bộ công cụ mạnh mẽ cho phép các công ty tích hợp các tính năng bản đồ, chỉ đường, tìm kiếm địa điểm và dữ liệu vị trí vào ứng dụng hoặc trang web của riêng họ.

Hãy nghĩ đến các ứng dụng gọi xe công nghệ như Uber hay Grab. Chúng hoàn toàn dựa vào bản đồ để hiển thị vị trí của tài xế, ước tính thời gian di chuyển và tìm đường đi tối ưu. Hay các ứng dụng mạng xã hội như Facebook... cũng sử dụng API bản đồ để cho phép người dùng chia sẻ vị trí của họ với bạn bè.

Tất cả những ứng dụng này và hàng triệu ứng dụng khác trên toàn thế giới đang sử dụng Google Maps API để cung cấp các dịch vụ liên quan đến vị trí cho người dùng của họ. Google không cung cấp API này miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng ở quy mô lớn. Thay vào đó, họ áp dụng các mức giá khác nhau tùy thuộc vào mức độ sử dụng, số lượng yêu cầu API và các tính năng nâng cao mà doanh nghiệp cần.

Theo ước tính của FourWeekMBA, doanh thu từ Google Maps API có thể lên tới khoảng 0,8 tỷ USD mỗi năm, một con số không hề nhỏ. Với hơn 5 triệu trang web và ứng dụng sử dụng API này hàng tuần, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia, đây là một nguồn thu nhập ổn định và có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho Google.

Google cung cấp nhiều gói dịch vụ API khác nhau, từ các gói cơ bản cho đến các gói cao cấp với các tính năng nâng cao như hỗ trợ kỹ thuật 24/7, hình ảnh có độ phân giải cao, khả năng tìm kiếm và định tuyến nâng cao, cũng như các công cụ kiểm soát quảng cáo. Điều này cho phép các doanh nghiệp lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và quy mô hoạt động của mình.

Ngoài quảng cáo và API, Google Maps còn đóng vai trò là một nguồn cung cấp dữ liệu vị trí vô cùng giá trị cho các dịch vụ khác của Google. Thông tin về lưu lượng giao thông, địa điểm kinh doanh, giờ mở cửa, đánh giá của người dùng và vô số dữ liệu khác được thu thập thông qua Google Maps giúp Google cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển các ứng dụng mới.

Ví dụ, dữ liệu giao thông thời gian thực từ Google Maps được tích hợp vào Google Search để cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng đang tìm kiếm đường đi. Thông tin về các địa điểm kinh doanh và đánh giá của khách hàng giúp cải thiện kết quả tìm kiếm địa phương. Dữ liệu vị trí ẩn danh cũng có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn trên các nền tảng khác của Google.

Sau 20 năm phát triển, Google Maps không chỉ là một công cụ chỉ đường đơn thuần mà đã trở thành một nền tảng quảng cáo, một dịch vụ hạ tầng quan trọng và một nguồn dữ liệu vô giá. Sự "miễn phí" mà người dùng được hưởng thực chất là một phần trong chiến lược dài hạn của Google nhằm thu hút hàng tỷ người dùng, từ đó mở ra vô vàn cơ hội kiếm tiền khác một cách bền vững và hiệu quả.