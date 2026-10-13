CMC bắt tay LOTTE Innovate

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC và LOTTE Innovate tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày 13/10 tại Hà Nội.

Thỏa thuận mở ra cơ hội phát huy thế mạnh công nghệ của hai doanh nghiệp, tăng cường kết nối hệ sinh thái công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, đón đầu xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết nối năng lực công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác Việt – Hàn

Tham dự lễ ký kết, về phía CMC có ông Hồ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch CMC Global; ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC; ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch SVP, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Công nghệ CMC; ông Đặng Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc CMC Global; ông Trần Văn Minh, CEO CMC Korea cùng đại diện các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Về phía LOTTE Innovate có ông Park Jong Pyo, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh BX; ông Cho Chung Hwan, Trưởng phòng Kinh doanh Toàn cầu. LOTTE Innovate Việt Nam có ông Choi Jong Pil, Tổng Giám đốc; ông Jeong Ju Yong, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Đối tác kinh doanh cùng các đại diện doanh nghiệp.

Ông Park Jong Pyo, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh BX của LOTTE Innovate, phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa CMC và LOTTE Innovate.

Theo thỏa thuận, CMC và LOTTE Innovate thiết lập khuôn khổ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ cung cấp nguồn lực và dịch vụ vận hành hệ thống CNTT đến các công nghệ trọng điểm như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh và phát triển hạ tầng xanh. Hai bên hướng tới khai thác thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi doanh nghiệp để mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC nhấn mạnh Hàn Quốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển quốc tế của CMC. Qua hơn 20 năm đồng hành cùng khách hàng và đối tác Hàn Quốc, CMC đã tích lũy kinh nghiệm triển khai giải pháp công nghệ, đồng thời thấu hiểu thị trường, văn hóa kinh doanh và các tiêu chuẩn cao của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo ông Hồ Thanh Tùng, CMC và LOTTE Innovate có cơ hội lớn để kết nối thế mạnh bổ trợ, từ kinh nghiệm ngành, hệ sinh thái khách hàng đến nền tảng công nghệ, nguồn lực kỹ thuật và năng lực triển khai. Sự kết hợp này không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực mà còn hướng tới hình thành năng lực cạnh tranh chung, cùng phát triển giải pháp, tiếp cận khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh.

“Chúng tôi mong muốn cùng LOTTE Innovate xây dựng một quan hệ đối tác công nghệ dài hạn, trước hết tạo ra những dự án và giá trị cụ thể tại thị trường Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng các cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái khách hàng Hàn Quốc và tại các thị trường quốc tế”, ông Hồ Thanh Tùng chia sẻ.

Ông Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, phát biểu tại lễ ký kết.

Thỏa thuận xác định 5 lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm trung tâm dữ liệu (Data Center), hạ tầng sạc xe điện (EV Charging), an ninh (Security), dịch vụ công nghệ xuyên biên giới (Offshoring) và điện toán đám mây (Cloud).

Trong lĩnh vực Data Center , hai bên hướng tới phát triển các dự án trung tâm dữ liệu, kết hợp thế mạnh hạ tầng và vận hành tại Việt Nam của CMC với kinh nghiệm và hệ sinh thái khách hàng của LOTTE Innovate. Với EV Charging , hai doanh nghiệp định hướng hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện, từ thiết bị, nền tảng công nghệ đến hạ tầng và vận hành, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.

Ở lĩnh vực Security , hai bên tìm kiếm cơ hội phối hợp đáp ứng nhu cầu bảo vệ hệ thống, dữ liệu và giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin. Với Offshoring , CMC và LOTTE Innovate có thể kết nối nguồn nhân lực công nghệ, năng lực cung cấp dịch vụ toàn cầu của CMC với mạng lưới khách hàng và sự am hiểu thị trường Hàn Quốc của LOTTE Innovate, hướng tới cung cấp dịch vụ công nghệ cho khách hàng tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế. Trong khi đó, hợp tác Cloud hướng tới phát triển thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đại diện LOTTE Innovate, ông Park Jong Pyo bày tỏ: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên và kỳ vọng sẽ sớm gặt hái những kết quả tích cực trong thời gian tới. LOTTE Innovate cam kết đồng hành cùng CMC trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài, hướng tới những giá trị chung và sự phát triển cùng có lợi.”

Phát huy thế mạnh, đồng hành trong kỷ nguyên AI

Chia sẻ về định hướng triển khai hợp tác, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, cho biết nội dung MOU được xây dựng trên cơ sở những trao đổi cởi mở, mang tính xây dựng giữa đội ngũ hai bên. Năm lĩnh vực hợp tác trọng tâm mở ra cơ hội để hai doanh nghiệp phát huy thế mạnh bổ trợ, cùng phát triển giải pháp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Theo ông Đặng Tùng Sơn, điều quan trọng sau lễ ký kết là đưa những định hướng hợp tác thành kết quả thực tế, tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng.

“Điều quan trọng không chỉ là những gì chúng ta đã thống nhất, mà là những gì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng”, ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh.

CMC cam kết đồng hành cùng LOTTE Innovate bằng năng lực công nghệ, nguồn lực và đội ngũ chuyên môn; phối hợp tìm kiếm cơ hội, triển khai các sáng kiến chung và từng bước hiện thực hóa các nội dung MOU thành dự án cụ thể.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ về định hướng triển khai hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

Với 33 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, CMC đang mở rộng hiện diện quốc tế tại nhiều thị trường, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Singapore và Malaysia. Tập đoàn cung cấp hệ sinh thái dịch vụ, giải pháp đa dạng trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, AI, điện toán đám mây, dữ liệu và an ninh mạng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

Trong chiến lược phát triển, CMC định hướng trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ do người Việt làm chủ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Năng lực triển khai tại nhiều thị trường và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ CNTT cho khách hàng quốc tế là nền tảng để CMC mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ lớn.

Trong khi đó, LOTTE Innovate có khoảng 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, tiền thân là LOTTE Data Communication. Doanh nghiệp phát triển nhiều nền tảng công nghệ phục vụ kinh doanh, sản xuất và logistics, nổi bật với nền tảng AI tạo sinh Aimember, hệ thống quản lý thực thi sản xuất MES dành cho nhà máy thông minh và nền tảng logistics tích hợp LOGIDIO. LOTTE Innovate đồng thời giữ vai trò đầu mối triển khai AI cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LOTTE.

Sự kết hợp giữa năng lực cung cấp dịch vụ công nghệ và kinh nghiệm triển khai quốc tế của CMC với thế mạnh phát triển nền tảng, giải pháp số của LOTTE Innovate được kỳ vọng tạo thêm dư địa hợp tác, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng CNTT, chuyển đổi số và ứng dụng AI của doanh nghiệp.

Chia sẻ về ý nghĩa của thỏa thuận, ông Trần Văn Minh, CEO CMC Korea, cho biết: “Sự hợp tác với LOTTE Innovate không chỉ là một bước tiến trong chiến lược mở rộng toàn cầu của CMC, mà còn thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của CMC Korea trong việc kết nối năng lực công nghệ Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Chúng tôi kỳ vọng hai bên không chỉ cùng triển khai các dịch vụ phát triển phần mềm và vận hành CNTT chất lượng cao, mà còn đồng kiến tạo các giải pháp số có khả năng mở rộng tại Việt Nam, Hàn Quốc và các thị trường khu vực”.

Ông Trần Văn Minh, CEO CMC Korea, chia sẻ về định hướng hợp tác giữa CMC và LOTTE Innovate.

Ông Choi Jong Pil, Tổng Giám đốc LOTTE Innovate Việt Nam, bày tỏ: “Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của LOTTE Innovate. Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này với Tập đoàn CMC, chúng tôi hướng tới việc kết hợp năng lực của hai bên và khám phá những cơ hội mới trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực”.

Thỏa thuận hợp tác giữa CMC và LOTTE Innovate góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở ra triển vọng phát triển kinh doanh cho hai bên. Với thế mạnh bổ trợ và cam kết đồng hành từ lãnh đạo hai doanh nghiệp, MOU được kỳ vọng tạo nền tảng cho các dự án hợp tác dài hạn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong kỷ nguyên AI.