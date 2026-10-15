Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả người dân cần thường xuyên kiểm tra thông tin sau trên eTax Mobile, kể cả khi chưa từng đăng ký kinh doanh

Ngày 15/10, Thuế TP Hà Nội cho biết, hiện nay, nhiều công dân phản ánh bị sử dụng thông tin cá nhân trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Việc bị sử dụng thông tin trái phép có thể khiến cá nhân gặp rắc rối khi xác minh hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.

Trước thực trạng này, cơ quan thuế khuyến nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu bị mạo danh cần kịp thời trình báo cơ quan công an, cung cấp thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan; thời điểm phát hiện; giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có).

Bên cạnh đó, người dân cần đề nghị tiếp nhận, xác minh việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Lưu thông tin hoặc giấy xác nhận tiếp nhận để theo dõi.

Thuế TP Hà Nội lưu ý đến người dân (Ảnh: Thuế TP Hà Nội)

Ngoài ra, người nộp thuế cần gửi phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Đối với doanh nghiệp, người dân cần gửi phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; trường hợp hộ kinh doanh, gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.

Người phản ánh nên cung cấp thông tin về doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh liên quan, thời điểm phát hiện vụ việc cùng giấy tờ, tài liệu có liên quan nếu có.

Trường hợp chưa có văn bản xác định hành vi giả mạo, người dân cần nêu rõ dấu hiệu nghi vấn và tài liệu hiện có để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, đề nghị xác minh theo quy định.

Khuyến nghị kiểm tra thông tin thuế, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bên cạnh việc phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile, kể cả khi chưa từng đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra sớm, nhất là trước khi có kế hoạch ra nước ngoài, việc chủ động rà soát giúp phát hiện sớm những thông tin hoặc nghĩa vụ thuế không phù hợp để kịp thời xác minh.

Người dân cũng cần bảo vệ tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng, chữ ký số và mã xác thực OTP; không cung cấp thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực cho người khác khi chưa xác minh rõ mục đích sử dụng.

Đặc biệt, không cho mượn, cho thuê giấy tờ hoặc thông tin cá nhân để người khác đăng ký, thành lập hay điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Người dân cần thận trọng trước những đề nghị cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin định danh hoặc dữ liệu cá nhân không rõ nguồn gốc, mục đích.

Với những trường hợp thực sự có hoạt động kinh doanh, cơ quan thuế lưu ý cá nhân cần chủ động thực hiện thủ tục khôi phục, điều chỉnh thông tin và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Trong khi đó, người phản ánh việc bị mạo danh cần phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ vụ việc.

Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần phản ánh đúng cơ quan, đúng trình tự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.



