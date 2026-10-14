Phụ huynh có con từ 6 - 14 tuổi chú ý: Nhận được cuộc gọi này cần liên hệ ngay với cơ quan Công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Khánh Hưng xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Công an xã gọi điện cho người dân, đưa ra thông tin về việc cần cập nhật, điều chỉnh dữ liệu hoặc cấp định danh điện tử cho trẻ em nhằm tạo lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo thủ đoạn thường gặp, các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phụ trách quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công, thông báo thông tin của trẻ bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc cần xác thực gấp để không ảnh hưởng đến hồ sơ.

Để tăng độ tin cậy, chúng có thể sử dụng một số thông tin cá nhân đã thu thập được, thậm chí dùng hình ảnh, trang phục tương tự lực lượng Công an khi gọi video.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu phụ huynh truy cập đường link, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục.

Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP; thiết bị di động cũng có thể bị chiếm quyền kiểm soát, dẫn đến mất tiền trong tài khoản. Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác trước những yêu cầu xác thực qua điện thoại.

Theo hướng dẫn về định danh điện tử được cơ quan chức năng công bố, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Người dân không nên tự ý thực hiện theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước tình hình trên, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người chưa được xác minh.

Đặc biệt, không chuyển tiền với bất kỳ lý do nào như “phí xác thực”, “phí kích hoạt” hoặc “phí cập nhật định danh điện tử”.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với Công an xã hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để kiểm chứng thông tin.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, đường link và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi làm định danh điện tử, nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới.

Sự cảnh giác và kiểm chứng thông tin kịp thời là biện pháp thiết thực để bảo vệ tài sản, giữ an toàn dữ liệu cá nhân và góp phần phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng