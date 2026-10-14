ELC: Cổ đông lâu năm nâng sở hữu vượt 10% giữa nhịp điều chỉnh thị giá

Lần thứ tư tăng sở hữu trong năm

Theo báo cáo thay đổi sở hữu công bố ngày 13/10/2026, nhóm cổ đông lớn liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Phương đã mua thêm 1.129.100 cổ phiếu ELC của Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM (HOSE: ELC). Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ đạt 11.794.836 đơn vị, tương đương 10,02% số cổ phiếu đang lưu hành.

Đây là lần thứ tư trong năm 2026 nhóm cổ đông này mua thêm cổ phiếu. Trước đó, vào tháng 7, nhóm đã nâng tỷ lệ sở hữu vượt 9%.

Chuỗi giao dịch nối dài quá trình đầu tư bắt đầu từ năm 2019. Qua nhiều giai đoạn thị trường, nhóm cổ đông này đã nhiều lần gia tăng lượng nắm giữ, trong đó có những thời điểm cổ phiếu ELC điều chỉnh.

Ở lần mua mới nhất, tỷ lệ sở hữu đã vượt mốc một phần mười vốn doanh nghiệp. Quy mô nắm giữ cùng lịch sử đầu tư nhiều năm khiến giao dịch trở thành một diễn biến đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông ELCOM.

Cùng thời điểm, ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT ELCOM, đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/10 đến 12/11/2026. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Thắng sẽ tăng từ 5,07% lên 5,49%.

Một bên đã hoàn tất việc tăng sở hữu, một bên đăng ký mua thêm. Hai diễn biến xuất hiện trong bối cảnh ELCOM đang mở rộng quy mô kinh doanh và bổ sung nguồn hợp đồng cho các kỳ tiếp theo.

Phía sau diễn biến sở hữu là quy mô kinh doanh mới

Năm 2025, ELCOM ghi nhận doanh thu 1.517 tỷ đồng, tăng 89,7% so với mức 800 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 128,5 tỷ đồng, tăng 29,5%. Tổng tài sản cuối năm 2025 đạt 2.495 tỷ đồng, so với 1.821 tỷ đồng cuối năm 2023.

Bước sang năm 2026, thông tin đáng chú ý nằm ở lượng hợp đồng mới. Theo ELCOM, giá trị hợp đồng ký kết trong 8 tháng đầu năm tăng 126% so với cùng kỳ. Doanh thu quý III được doanh nghiệp dự kiến vượt 660 tỷ đồng, tăng 56% so với quý III/2025.

Với một doanh nghiệp triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn, kết quả từng quý chịu ảnh hưởng của thời điểm bàn giao và nghiệm thu. Giá trị hợp đồng ký mới vì vậy cung cấp thêm một góc nhìn về nguồn công việc, bên cạnh doanh thu và lợi nhuận đã ghi nhận.

Mức tăng 126% chưa chuyển ngay thành doanh thu, nhưng cho thấy lượng hợp đồng được bổ sung đang tăng nhanh so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện số hợp đồng này sẽ là yếu tố cần theo dõi trong các kỳ báo cáo tới.

Nguồn hợp đồng nối tiếp trên nền tảng công nghệ

Sự mở rộng của ELCOM diễn ra cùng quá trình phát triển từ nền tảng viễn thông sang giao thông thông minh, chuyển đổi số Chính phủ và an ninh quốc phòng.

Điểm chung của các lĩnh vực này là yêu cầu kết hợp nhiều năng lực: nghiên cứu sản phẩm, xử lý dữ liệu, phát triển phần mềm, phần cứng và tích hợp hệ thống. Đối với các dự án quy mô lớn, kinh nghiệm triển khai và khả năng vận hành trong điều kiện thực tế cũng là những yếu tố quan trọng.

ELCOM hiện tập trung phát triển các nền tảng công nghệ do doanh nghiệp làm chủ, kết hợp AI và dữ liệu với năng lực tích hợp hệ thống. Đây là hướng phát triển gắn với những thị trường doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm trong hơn 30 năm hoạt động.

Năm 2026, ELCOM đặt mục tiêu doanh thu 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,8 tỷ đồng. Sau bước tăng quy mô của năm 2025, tăng trưởng hợp đồng mới và doanh thu quý III dự kiến là những dữ kiện tiếp theo để theo dõi khả năng thực hiện kế hoạch.

Trong khi các giao dịch tăng sở hữu đang thu hút sự chú ý ở ELC, tiến độ chuyển nguồn hợp đồng thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền sẽ bổ sung cơ sở để thị trường đánh giá bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.