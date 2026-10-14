Bộ Công an khuyến cáo nguyên tắc '5 Không' trong quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái

Theo Bộ Công an, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đưa tàu bay không người lái (UAV), thiết bị bay điều khiển từ xa (drone) và các phương tiện bay siêu nhẹ trở thành những thiết bị được sử dụng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, giải trí, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, việc sử dụng UAV không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, Cục Quản lý xuất nhập ảnh, Bộ Công an khuyến cáo mọi người dân Nguyên tắc "5 Không" trong quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái:

KHÔNG tự ý điều khiển UAV, drone, flycam trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không.

KHÔNG cho mượn, cho thuê, hỗ trợ địa điểm, nguồn điện hoặc phương tiện để người khác tổ chức bay trái phép.

KHÔNG thả diều, đèn trời; sử dụng đèn chiếu tia laser, đèn chiếu sáng công suất lớn; đốt pháo hoa, rơm, rạ, phụ phẩm cây trồng... tại các khu vực đã được cảnh báo.

KHÔNG quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được cấp phép; bay sai tọa độ, độ cao, thời gian hoặc mục đích đã đăng ký.

KHÔNG che giấu, xóa dữ liệu, di chuyển tang vật hoặc có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người dân khi phát hiện vi phạm, cần bình tĩnh xác định rõ vật thể bay, ghi nhận thời gian, vị trí cụ thể và hướng di chuyển của thiết bị.

Gọi ngay cho Tổng đài 113, lực lượng Công an/cơ quan quân sự gần nhất hoặc đường dây nóng đầu mối của cảng hàng không.

Nếu đảm bảo an toàn, người dân có thể chủ động nhắc nhở người chuẩn bị thả/bay dừng ngay hành vi và chờ lực lượng chức năng đến xử lý; tuyệt đối không tự ý gây nguy hiểm hoặc đối đầu trực tiếp.

Người dân có thể chủ động ghi nhận an toàn hình ảnh người điều khiển, phương tiện, vị trí, biển số xe, hướng UAV bay... Lưu ý: Không tự ý đăng tải các thông tin, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Chủ động phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ và chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Người dân có thể truy cập theo địa chỉ https://cambay.mod.gov.vn để kiểm tra khu vực hạn chế bay, khu vực cấm bay của các sân bay trên toàn quốc.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh, một thiết bị bay nhỏ có thể gây ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay và đe dọa an toàn của hành khách. Mỗi hành động thiếu ý thức khi sử dụng UAV đều có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng con người, hoạt động vận tải hàng không và an ninh quốc gia. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng UAV đúng quy định để cùng chung tay bảo vệ bầu trời an toàn, bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt và phát triển bền vững.



