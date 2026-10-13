Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Từ nay đến hết 31/12/2026, người làm lại thẻ Căn cước/ CCCD có quyền lợi đặc biệt

| | Kinh tế số

Tin vui: Từ nay đến hết 31/12/2026, người làm lại thẻ Căn cước/ CCCD có quyền lợi đặc biệt

Người bị mất thẻ Căn cước hoặc thẻ hư hỏng có thể đề nghị cấp lại ngay trên ứng dụng VNeID, không phải đến cơ quan công an chụp ảnh, lấy vân tay. Lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ đang được giảm 50%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Một số trường hợp còn được miễn hoàn toàn lệ phí.

Hiện nay, thủ tục cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến toàn trình qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (qua ứng dụng VNeID), áp dụng cho công dân bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

Từ ngày 1/7/2026, cách làm này có căn cứ ở cấp luật. Khoản 4 Điều 5 Luật số 118/2025/QH15 đã sửa đổi khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước. Theo đó, với trường hợp cấp đổi, cấp lại tại điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước, công dân có thể làm trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID, bên cạnh hình thức trực tiếp.

Như vậy, có hai nhóm được lại thẻ Căn cước, CCCD online ngay trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia:

- Người bị mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng không dùng được.

- Người có thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Điểm thuận tiện nhất là người dân không phải lấy lại vân tay. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý căn cước được dùng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất cùng các thông tin có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ.

Người dân có thể cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước/CCCD được miễn giảm lệ phí ngay trên VNeID

Các bước đề nghị cấp lại thẻ căn cước trên VNeID

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Thái Nguyên, quy trình gồm các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập VNeID, vào mục "Thủ tục hành chính", chọn "Cấp lại thẻ Căn cước". Người dùng cũng có thể gõ tên thủ tục vào ô tìm kiếm trên màn hình chính để tìm nhanh.

Bước 2: Nhập passcode hoặc xác thực bằng vân tay, khuôn mặt.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu". Chọn "Bản thân" nếu làm cho chính mình, hoặc "Khai hộ" nếu làm cho người khác. Tính năng khai hộ rất hữu ích khi con cháu muốn làm giúp cho ông bà, cha mẹ lớn tuổi không quen dùng điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống. Chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận thẻ: nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, thanh toán lệ phí, tích vào ô cam đoan thông tin kê khai là đúng sự thật rồi chọn "Gửi hồ sơ". Khi hệ thống báo gửi hồ sơ thành công, nghĩa là công dân đã nộp hồ sơ xong.

Nếu chọn nhận thẻ tại nhà, người dân trả thêm phí chuyển phát. Bộ Công an (Cục C06) đã phối hợp với các đơn vị để cung cấp chức năng nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.

Lệ phí làm lại thẻ căn cước năm 2026

Theo Thông tư 73/2024/TT-BTC, mức lệ phí gốc như sau:

- Cấp đổi thẻ: 50.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ: 70.000 đồng/thẻ.

Tuy nhiên, Thông tư 64/2025/TT-BTC quy định từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% so với mức tại Thông tư 73/2024/TT-BTC. Như vậy, người làm lại thẻ do mất hoặc hỏng hiện chỉ phải nộp 35.000 đồng. Người cấp đổi theo các trường hợp có thu phí nộp 25.000 đồng.

Sau ngày 31/12/2026, nếu không có văn bản gia hạn, lệ phí sẽ trở lại mức gốc. Người dân đang dùng thẻ hư hỏng, mờ chữ, gãy chip nên làm lại trước thời điểm này để được hưởng mức phí thấp.

Bên cạnh đó, một số trường hợp được miễn hoàn toàn lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước/ CCCD:

- Đổi thẻ khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi: công dân không phải nộp lệ phí theo điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023.

- Đổi thẻ do sắp xếp đơn vị hành chính: cũng được miễn lệ phí.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 8 triệu người dân Hà Nội chuẩn bị chứng kiến sự thay đổi quan trọng trên toàn thành phố

Hơn 8 triệu người dân Hà Nội chuẩn bị chứng kiến sự thay đổi quan trọng trên toàn thành phố Nổi bật

Tái tạo được 7 ứng dụng Adobe bằng AI, lập trình viên này tiếp tục nhắm đến Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Tái tạo được 7 ứng dụng Adobe bằng AI, lập trình viên này tiếp tục nhắm đến Microsoft Word, Excel và PowerPoint Nổi bật

Cơn sốt phim ngắn AI đầu độc sức khỏe người già và cái bẫy cảm xúc vô hình khiến con cháu giật mình

Cơn sốt phim ngắn AI đầu độc sức khỏe người già và cái bẫy cảm xúc vô hình khiến con cháu giật mình

10:28 , 13/10/2026
Nhân viên ngân hàng PGBank trình báo công an khi thấy giao dịch đáng ngờ của người phụ nữ SN 1979: Bạn trai hứa tặng 50.000 USD và 900 triệu đồng tiền vàng

Nhân viên ngân hàng PGBank trình báo công an khi thấy giao dịch đáng ngờ của người phụ nữ SN 1979: Bạn trai hứa tặng 50.000 USD và 900 triệu đồng tiền vàng

10:02 , 13/10/2026
Kiểm tra phòng trọ, công an phát hiện người phụ nữ SN 1987 thực hiện hàng nghìn cuộc gọi, nhận hơn 300.000 đồng/ngày

Kiểm tra phòng trọ, công an phát hiện người phụ nữ SN 1987 thực hiện hàng nghìn cuộc gọi, nhận hơn 300.000 đồng/ngày

08:44 , 13/10/2026
Tài khoản Zalo bị chiếm, xử lý thế nào?

Tài khoản Zalo bị chiếm, xử lý thế nào?

08:36 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên