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Tin vui cho người đi Metro số 1 có tài khoản VNeID

| | Kinh tế số

Từ ngày 15/10/2026, người dân tại TP.HCM khi di chuyển bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ có thêm một trải nghiệm thanh toán cực kỳ hiện đại và tiện lợi: mua vé trực tiếp ngay trên ứng dụng quốc dân VNeID.

Một tin vui cho người dân người dân tại TP.HCM có thể chính thức mua vé mua vé tàu tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên ngay trên ứng dụng VneID từ ngày 15/10.

Chia sẻ vào sáng ngày 13/10, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết động thái tích hợp này nằm trong chiến lược đẩy mạnh công nghệ số, giúp hành khách có những chuyến đi mượt mà và tiết kiệm thời gian chờ đợi. Thay vì phải xếp hàng tại nhà ga, hành khách giờ đây chỉ cần mở ứng dụng VNeID, truy cập vào mục dịch vụ giao thông, tiếp tục chọn nền tảng giao thông tập trung và nhấp vào biểu tượng Metro. Tại đây, hệ thống cung cấp đầy đủ các tùy chọn linh hoạt từ vé lượt theo ga, vé 1 ngày, vé 3 ngày cho đến vé tháng phổ thông để người dùng dễ dàng lựa chọn.

Người dân có thể mua vé và sử dụng vé Metro số 1 ngay trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Khả Văn)

Quá trình thanh toán được tối ưu hóa diễn ra chớp nhoáng qua mã QR ngay trên màn hình. Sau khi hoàn tất giao dịch, chiếc vé điện tử của bạn sẽ được lưu trữ an toàn trong mục vé của tôi, luôn sẵn sàng để quét tại cổng soát vé. Đáng chú ý nhất, với những hành khách thường xuyên di chuyển và đăng ký vé tháng phổ thông, trải nghiệm còn trở nên liền mạch hơn khi bạn có thể sử dụng chính thẻ Căn cước công dân gắn chip để chạm và qua cổng kiểm soát trong tích tắc.

Để sử dụng tính năng mua vé Metro trên VNeID, người dùng làm theo các bước:

Đăng nhập tài khoản VNeID cấp độ 2 => Chọn Dịch vụ giao thông => Nền tảng giao thông tập trung => Vé Metro.

Hệ thống vận hành cũng luôn chuẩn bị sẵn các kênh hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm của người dùng không bị gián đoạn. Nếu gặp bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thao tác thanh toán trên ứng dụng, hành khách có thể liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ qua kênh Zalo OA Hub Giao thông - hubgiaothongvn hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài 1900.638.885 để được giải đáp tức thì.

Sự xuất hiện của phương thức mua vé qua VNeID đã hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán đa dạng của tuyến Metro số 1. Tính đến thời điểm hiện tại, hành khách đã có trong tay hàng loạt lựa chọn từ phương thức truyền thống tại quầy, sử dụng ứng dụng HCMC Metro, thanh toán qua các ví điện tử phổ biến như MoMo và ZaloPay, cho đến trải nghiệm công nghệ chạm thanh toán sành điệu không cần tiền mặt qua thẻ ngân hàng, Apple Pay, Google Pay hay Samsung Pay.

Sự đổi mới liên tục này không chỉ khẳng định nỗ lực thúc đẩy các phương thức thanh toán số mà còn tạo ra sức hút lớn, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hệ thống giao thông công cộng xanh và hiện đại.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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