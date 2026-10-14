Toàn cảnh 24h: Từ ngày 15/10, người dân mua vé đi Metro số 1 TPHCM qua ứng dụng VNeID

Mua vé đi Metro số 1 TPHCM qua ứng dụng VNeID từ ngày 15/10

Từ ngày 15/10, hành khách đi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có thể mua vé và sử dụng tiện ích trên tàu qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Theo báo Dân trí, đây là giải pháp do Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR) triển khai nhằm đa dạng hóa phương thức thanh toán và tạo thuận lợi cho người dân TPHCM tiếp cận tàu điện.

Giao diện tiện ích mua vé đi metro trên ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Để thực hiện giao dịch, người dùng truy cập ứng dụng VNeID, tìm kiếm mục "Dịch vụ giao thông", chọn "Nền tảng giao thông tập trung" và tiếp tục chọn tiện ích "Metro".

Hệ thống cho phép lựa chọn linh hoạt nhiều loại vé, gồm vé lượt theo từng ga hoặc các loại vé hạn định như vé 1 ngày, vé 3 ngày và vé tháng phổ thông. Sau khi quét mã QR để thanh toán trên màn hình, vé điện tử có mã QR sẽ hiển thị tại mục "Vé của tôi" để hành khách quét khi qua cổng soát vé vào và ra tại các nhà ga.

Đơn vị vận hành lưu ý mỗi mã vé điện tử chỉ áp dụng cho một hành khách duy nhất. Riêng với trường hợp sử dụng vé tháng, hành khách sử dụng trực tiếp thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đổi địa điểm tiếp công dân từ ngày 13/10

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 11545/TB-BNNMT ngày 8/10/2026 về việc điều chỉnh địa điểm tiếp công dân của Bộ.

Theo thông báo, địa điểm tiếp công dân được chuyển từ số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội đến số 28 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ tại địa chỉ mới chính thức thực hiện từ ngày 13/10/2026.

Thời gian tiếp công dân được bố trí vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cụ thể, buổi sáng tiếp công dân từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.