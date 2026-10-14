Cảnh giác thủ đoạn giả mạo VssID để chiếm đoạt tiền

Ép cài ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tiền

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cảnh báo các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân. Bằng chiêu trò hỗ trợ cập nhật dữ liệu, giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc nhận tiền hoàn trả, các đối tượng dụ người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, các đối tượng thường chủ động gọi điện, tự xưng là cán bộ BHXH khu vực hoặc công an phụ trách địa bàn, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo diện An toàn khu hoặc được nhận tiền hoàn trả BHYT năm 2026. Để tạo lòng tin và gây sức ép, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID hoặc thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp. Người dân bị yêu cầu xử lý ngay trong ngày, nếu không có thể bị hủy quyền lợi.

Các đối tượng còn chủ động đề nghị kết bạn qua Zalo, lấy lý do hướng dẫn thủ tục trực tuyến để người dân không phải đi lại. Sau khi tạo được lòng tin, chúng gửi đường link dẫn đến website có giao diện sao chép Cổng Dịch vụ công hoặc gửi tệp cài đặt có định dạng APK, đồng thời liên tục thúc ép nạn nhân tải về điện thoại.

Đặc biệt, người dùng được hướng dẫn cấp quyền trợ năng trên thiết bị, nhất là điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Khi được cấp các quyền cần thiết, mã độc có thể hoạt động ngầm, theo dõi thao tác trên màn hình, đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng và đọc hoặc can thiệp vào tin nhắn chứa mã OTP.

Từ đó, các đối tượng có thể lợi dụng quyền kiểm soát thiết bị để thực hiện giao dịch trái phép, chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang các tài khoản khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với ứng dụng VssID giả mạo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, một thủ đoạn khác là giả danh cán bộ BHXH, công an hoặc cán bộ phường, xã để gọi điện, nhắn tin thông báo việc khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHXH, BHYT sẽ được liên kết, tích hợp trực tuyến trên ứng dụng VssID. Các đối tượng nói người dân không cần sử dụng thẻ BHYT hoặc sổ BHXH giấy như trước, đồng thời yêu cầu cập nhật, đồng bộ dữ liệu và xác thực tài khoản trên điện thoại.

Để thúc ép nạn nhân làm theo, chúng cảnh báo nếu không thực hiện ngay, quyền lợi tham gia BHXH, BHYT có thể bị gián đoạn. Sau đó, các đối tượng gửi đường link hoặc mã QR, yêu cầu người dân tải tệp có tên “vssid.apk”. Đây không phải ứng dụng VssID chính thức của BHXH Việt Nam mà là phần mềm giả mạo, được thiết kế tương tự về giao diện, biểu tượng và tên gọi nhằm đánh lừa người dùng.

Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo có thể yêu cầu các quyền truy cập nhạy cảm như đọc tin nhắn, truy cập danh bạ hoặc điều khiển màn hình từ xa. Nếu người dùng chấp thuận, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, thu thập thông tin cá nhân, đánh cắp mã OTP và thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân chủ động bảo vệ thông tin

Trước những thủ đoạn trên, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin trước khi thực hiện các yêu cầu liên quan đến BHXH, BHYT.

Thứ nhất, khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục, yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền BHYT, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để kiểm chứng. Không làm theo hướng dẫn chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi.

Thứ hai, chỉ tải ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số từ các kho ứng dụng chính thức Google Play hoặc App Store. Không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt tệp APK do người lạ gửi qua Zalo, Facebook hay các nền tảng nhắn tin khác. Người dân cũng không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn của người chưa được xác minh danh tính.

Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật. Không gửi hình ảnh căn cước công dân cho người chưa được xác minh; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ BHXH để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ. Trường hợp nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập hoặc phát sinh giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân luôn kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức, không cung cấp dữ liệu bảo mật và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ những cuộc gọi, tin nhắn chưa được xác minh, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.