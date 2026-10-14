Microsoft lên tiếng về việc điều chỉnh nhân sự tại Việt Nam

Microsoft xác nhận có những thay đổi về nhân sự tại Việt Nam, sau khi thông tin về việc cắt giảm đội kỹ sư của hãng xuất hiện trên mạng xã hội. Phản hồi báo chí, người phát ngôn của Microsoft cho biết: "Tại Microsoft, chúng tôi không ngừng điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ để hỗ trợ các ưu tiên trong tương lai. Những thay đổi này được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau trên toàn công ty, và trong một số trường hợp bao gồm những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng".

Văn phòng Microsoft tại Việt Nam - đặt tại toà Capital Place, Liễu Giai, Hà Nội - Ảnh: Internet

Trao đổi thêm, phát ngôn viên của hãng khẳng định: "Microsoft giữ nguyên cam kết của mình tại thị trường Việt Nam, nơi những đội ngũ nhân viên của chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng các đối tác và khách hàng".

Trước đó, một bài đăng trên Reddit từ tài khoản r/Layoffs, người tự nhận làm việc tại Microsoft Việt Nam, chia sẻ thư mời tham dự cuộc họp có tiêu đề "Important Business Update" (Cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh). Theo bài đăng, cuộc họp có bộ phận nhân sự tham gia và yêu cầu nhân viên có mặt trực tiếp. Người đăng cho biết chưa rõ nội dung, nhưng lo ngại khả năng sa thải. Phần cập nhật sau đó của tài khoản này đề cập việc cắt giảm liên quan đến toàn bộ đội kỹ sư.

Một nguồn tin cho biết nhóm bị ảnh hưởng thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), khoảng vài chục người. Microsoft chưa xác nhận con số này. Theo thông tin hãng từng chia sẻ, bộ phận R&D tại Việt Nam được thành lập ở văn phòng Hà Nội và TP HCM từ năm 2024, tham gia phát triển các giải pháp Microsoft 365 cho thị trường toàn cầu.

Israel và Kenya cùng nhận tin trong ngày 12/10

Việt Nam không phải nơi duy nhất. Trong ngày 12/10, truyền thông Israel đưa tin Microsoft cắt giảm nhân sự ở nhóm Copilot Studio, nền tảng giúp doanh nghiệp tự xây dựng các trợ lý AI, thuộc trung tâm R&D của hãng tại nước này. Theo Ynet, khoảng 50 người bị triệu tập họp tiền sa thải. Globes cho biết nhóm có vài chục người, phần lớn sẽ chuyển sang vị trí khác trong Microsoft, một số bị cho thôi việc.

Câu trả lời của Microsoft với truyền thông Israel có cấu trúc gần như giống phản hồi tại Việt Nam: hãng đang xem xét lại hoạt động và cơ cấu, kéo theo thay đổi ở các nhóm và trong một số trường hợp là những quyết định khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên.

Trung tâm R&D của Microsoft tại Israel - Ảnh: Wikipedia

Cùng ngày, nhân viên Africa Development Centre của Microsoft tại Nairobi (Kenya) nói với các trang công nghệ địa phương rằng trung tâm sẽ đóng cửa. Microsoft xác nhận thay đổi lần này ảnh hưởng bộ phận kỹ sư ở Kenya, nhưng cho biết vẫn tiếp tục hoạt động và hỗ trợ khách hàng tại nước này. Hãng chưa công bố số người bị ảnh hưởng. Khi mở cửa năm 2022, trung tâm này có khoảng 450 đến 570 kỹ sư, theo báo chí Kenya thời điểm đó.

Trước đó, theo Digitimes, Microsoft cắt khoảng 200 đến 400 nhân sự R&D của Azure tại Bắc Kinh và Thượng Hải hồi tháng 6, tương đương khoảng một nửa lực lượng Azure ở Trung Quốc. Tháng 8, LinkedIn (thuộc Microsoft) được cho là đóng trung tâm R&D ở Tel Aviv, ảnh hưởng gần hết khoảng 50 nhân viên tại đây, theo Calcalist.

Làn sóng chung của ngành công nghệ

Các động thái này nối tiếp chuỗi điều chỉnh nhân sự kéo dài từ năm ngoái. Năm 2025, Microsoft cắt hơn 15.000 người qua hai đợt, mức lớn nhất trong hơn một thập kỷ, theo GeekWire. Ngày 6/7/2026, hãng công bố cắt khoảng 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu, sau một chương trình nghỉ hưu tự nguyện. Mảng Xbox chịu tác động nặng nhất, với 1.600 người rời đi ngay trong ngày đầu và tổng kế hoạch khoảng 3.200 người đến hết năm tài chính 2027, tương đương 20% nhân sự bộ phận này.

Theo TechCrunch, trong thông báo tháng 7, Amy Coleman, giám đốc nhân sự của Microsoft, cho biết các đội kỹ sư trên toàn công ty cũng sẽ điều chỉnh cấu trúc và ưu tiên. Bà đồng thời nói các vị trí bị cắt không bị thay bằng AI. Đợt cắt giảm ở nhóm Copilot Studio cho thấy ngay cả đội xây dựng sản phẩm AI của hãng cũng nằm trong diện tái cấu trúc.

Microsoft không phải công ty duy nhất. Theo bộ theo dõi TrueUp, các hãng công nghệ cắt khoảng 193.700 người từ đầu năm 2026 đến nay, so với khoảng 246.000 người cả năm 2025. Tốc độ bình quân khoảng 677 người mỗi ngày, nhỉnh hơn mức 674 của năm ngoái.

Amazon cắt khoảng 16.000 vị trí văn phòng hồi tháng 1, nâng tổng số bị cắt kể từ tháng 10/2025 lên khoảng 30.000. Meta cắt 8.000 người, tương đương 10% nhân sự, từ tháng 5. Oracle bắt đầu một đợt cắt giảm lớn từ ngày 1/4, ước tính khoảng 10.000 người ở giai đoạn đầu. Năm 2025, Salesforce cắt khoảng 4.000 vị trí hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai các hệ thống AI xử lý yêu cầu. Gần đây nhất, HubSpot thông báo cắt khoảng 660 người, gần 7% nhân sự, ngày 10/10.

Tại Việt Nam, Microsoft chưa công bố số lượng nhân viên và bộ phận bị ảnh hưởng.