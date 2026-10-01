Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft nói gì về thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam?

| | Kinh tế số

Microsoft nói gì về thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam?

Microsoft xác nhận có những thay đổi về nhân sự tại Việt Nam, trong bối cảnh thông tin một nhóm kỹ sư của hãng nhận được thông báo tham dự một cuộc họp "Cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh".

Phản hồi báo chí về những thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam, người phát ngôn Microsoft cho biết hãng thường xuyên điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ nhằm đáp ứng các ưu tiên trong tương lai. Những thay đổi được triển khai dưới nhiều hình thức trên toàn công ty, trong đó có những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm.

"Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng", người phát ngôn Microsoft cho biết.

Trước đó, theo thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Reddit từ tài khoản r/Layoffs, người tự nhận làm việc tại Microsoft Việt Nam, chia sẻ thư mời tham dự cuộc họp có tiêu đề "Important Business Update" (Cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh). Theo nội dung bài đăng, cuộc họp có sự tham gia của bộ phận nhân sự và yêu cầu nhân viên tham dự trực tiếp.

Người đăng cho biết chưa rõ nội dung cuộc họp, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra sa thải. Trong phần cập nhật sau đó, tài khoản này đề cập đến việc cắt giảm nhân sự, liên quan đến toàn bộ đội ngũ kỹ sư.

Microsoft nói gì về thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam?- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình về thông tin sa thải của Microsoft đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo một nguồn tin, nhóm nhân sự bị ảnh hưởng thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), số lượng khoảng vài chục người. Tuy nhiên, quy mô cắt giảm và số lượng nhân viên liên quan chưa được Microsoft công bố.

Microsoft hiện có đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Theo thông tin hãng từng chia sẻ, bộ phận này được thành lập tại văn phòng Hà Nội và TP HCM từ năm 2024, tham gia phát triển các giải pháp Microsoft 365 phục vụ thị trường toàn cầu.

Theo Thúy Hạnh

vietnamdaily

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 8 triệu người dân Hà Nội chuẩn bị chứng kiến sự thay đổi quan trọng trên toàn thành phố

Hơn 8 triệu người dân Hà Nội chuẩn bị chứng kiến sự thay đổi quan trọng trên toàn thành phố Nổi bật

Tái tạo được 7 ứng dụng Adobe bằng AI, lập trình viên này tiếp tục nhắm đến Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Tái tạo được 7 ứng dụng Adobe bằng AI, lập trình viên này tiếp tục nhắm đến Microsoft Word, Excel và PowerPoint Nổi bật

Không phải bác sĩ hay kỹ sư AI: Bước ngoặt táo bạo của nữ CEO startup Việt và tham vọng tạo ra “con mắt thứ hai” cho ngành y học hiện đại

Không phải bác sĩ hay kỹ sư AI: Bước ngoặt táo bạo của nữ CEO startup Việt và tham vọng tạo ra “con mắt thứ hai” cho ngành y học hiện đại

00:12 , 14/10/2026
Cách giảm tiêu hao dữ liệu di động trên iPhone

Cách giảm tiêu hao dữ liệu di động trên iPhone

19:51 , 13/10/2026
Google Maps cho xem bản đồ miễn phí suốt 21 năm qua, vậy ứng dụng này kiếm tiền thế nào?

Google Maps cho xem bản đồ miễn phí suốt 21 năm qua, vậy ứng dụng này kiếm tiền thế nào?

18:47 , 13/10/2026
CMC bắt tay LOTTE Innovate

CMC bắt tay LOTTE Innovate

17:37 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên