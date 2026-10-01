Microsoft nói gì về thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam?

Phản hồi báo chí về những thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam, người phát ngôn Microsoft cho biết hãng thường xuyên điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ nhằm đáp ứng các ưu tiên trong tương lai. Những thay đổi được triển khai dưới nhiều hình thức trên toàn công ty, trong đó có những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm.

"Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng", người phát ngôn Microsoft cho biết.

Trước đó, theo thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Reddit từ tài khoản r/Layoffs, người tự nhận làm việc tại Microsoft Việt Nam, chia sẻ thư mời tham dự cuộc họp có tiêu đề "Important Business Update" (Cập nhật quan trọng về hoạt động kinh doanh). Theo nội dung bài đăng, cuộc họp có sự tham gia của bộ phận nhân sự và yêu cầu nhân viên tham dự trực tiếp.

Người đăng cho biết chưa rõ nội dung cuộc họp, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra sa thải. Trong phần cập nhật sau đó, tài khoản này đề cập đến việc cắt giảm nhân sự, liên quan đến toàn bộ đội ngũ kỹ sư.

Ảnh chụp màn hình về thông tin sa thải của Microsoft đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo một nguồn tin, nhóm nhân sự bị ảnh hưởng thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), số lượng khoảng vài chục người. Tuy nhiên, quy mô cắt giảm và số lượng nhân viên liên quan chưa được Microsoft công bố.

Microsoft hiện có đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Theo thông tin hãng từng chia sẻ, bộ phận này được thành lập tại văn phòng Hà Nội và TP HCM từ năm 2024, tham gia phát triển các giải pháp Microsoft 365 phục vụ thị trường toàn cầu.