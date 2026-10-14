Toàn bộ người dân chuẩn bị mua xe trên cả nước chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

Ảnh minh họa (Ảnh: T.L)

Công an phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai ngày 11/10 đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mua bán xe trực tuyến bằng đăng ký xe giả tới người dân trên cả nước.

Cơ quan Công an cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong hoạt động mua bán xe máy, ô tô qua mạng xã hội và các nền tảng mua bán trực tuyến như Facebook, Zalo, Chợ Tốt… có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tạo lòng tin, thúc đẩy người mua chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là sử dụng giấy đăng ký xe giả để tạo lòng tin, lừa người mua đặt cọc hoặc hợp thức hóa nguồn gốc xe không rõ ràng.

Người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo này như thế nào?

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo mua bán xe trên mạng:

Thứ nhất, rao bán xe với giá rẻ bất thường. Đối tượng thường đăng tải thông tin bán các loại xe có giá trị cao như Honda SH, Vespa, ô tô… với mức giá chỉ bằng khoảng 1/2, thậm chí 1/3 giá thị trường nhằm thu hút người có nhu cầu mua xe. Các bài đăng thường kèm hình ảnh xe bắt mắt, thông tin đầy đủ, tạo cảm giác đây là cơ hội mua xe giá hời.

Thứ hai, sử dụng giấy đăng ký xe giả để tạo lòng tin. Khi có người liên hệ, đối tượng chủ động cung cấp hình ảnh, video giấy đăng ký xe nhằm chứng minh xe có đầy đủ giấy tờ, chính chủ.

Các loại giấy tờ giả có thể được làm rất tinh vi bằng phôi giả, công nghệ in ấn hiện đại, chứa đầy đủ các thông tin như họ tên chủ xe, biển số, số khung, số máy, thông tin phương tiện, hình ảnh, con dấu… khiến người mua khó nhận biết bằng mắt thường.

Hình ảnh giấy đăng ký xe giả (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Thứ ba, tạo tâm lý gấp gáp, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Để thúc đẩy giao dịch, đối tượng thường đưa ra những lý do như “đang có nhiều người hỏi mua”, “cần tiền gấp”, “xe đang ở xa”, “chỉ cần đặt cọc để giữ xe” hoặc “hỗ trợ vận chuyển tận nhà”. Số tiền yêu cầu đặt cọc có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi người mua chuyển tiền, kẻ lừa đảo có thể lập tức khóa tài khoản, chặn liên lạc hoặc xóa bài đăng, khiến nạn nhân không thể liên hệ và bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Thứ tư, sử dụng giấy phép lái xe giả để bán xe trộm cắp, xe không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp giao dịch trực tiếp, kẻ gian dùng giấy đăng ký xe giả để hợp thức hóa xe trộm cắp, xe trả góp chưa giải chấp hoặc xe cấm lưu hành để bán với giá xe chính chủ.

Người dân cần làm gì để phòng ngừa, tránh bị tổn thất tài sản?

Để chủ động phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo khi mua bán phương tiện qua mạng, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc khi chưa gặp trực tiếp người bán, chưa kiểm tra thực tế phương tiện, chưa đối chiếu giấy đăng ký xe bản gốc và xác minh đầy đủ thông tin liên quan đến chủ xe, nguồn gốc phương tiện.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động xác minh tại cơ quan có thẩm quyền. Khi có nhu cầu mua xe cũ, người mua nên yêu cầu người bán trực tiếp cùng thực hiện việc kiểm tra, xác minh phương tiện và giấy tờ tại cơ quan Công an có thẩm quyền; trường hợp cần thiết có thể thực hiện giao dịch, công chứng và thủ tục sang tên theo đúng quy định pháp luật. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video giấy tờ do người bán gửi qua mạng.

Người mua xe cũng cần chủ động kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan đến phương tiện thông qua các công cụ, nền tảng chính thức của cơ quan chức năng.

Đối với giấy đăng ký xe có mã QR, người dân có thể thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn và đối chiếu thông tin với thực tế phương tiện. Đồng thời, người mua có thể tra cứu thông tin phạt nguội, đăng ký phương tiện trên các trang thông tin điện tử chính thức của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cuối cùng, các cá nhân cần cảnh giác với những phương tiện có giá bán thấp bất thường. Người dân không nên vì tâm lý ham rẻ, sợ bỏ lỡ cơ hội mà vội vàng chuyển tiền hoặc bỏ qua các bước kiểm tra, xác minh cần thiết.