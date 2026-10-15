Tìm kiếm việc làm IT tăng mạnh tại các địa phương

Bức tranh tổng quan cho thấy các mối quan tâm ngày càng đa dạng và gắn liền với những lựa chọn cụ thể, từ việc tra cứu giá cả thiết bị, khám phá các công cụ AI chuyên biệt phục vụ học tập, cho đến việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại các địa phương. Công nghệ và Giải trí tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 8,1% và 4,2%, trong khi Thể thao bứt phá trở thành chủ đề có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 69,0%.

Công nghệ: Người dùng quan tâm nhiều đến giá bán và chất lượng máy cũ

Khi tìm hiểu về thế hệ thiết bị mới, giá bán là một trong những yếu tố được người dùng chú trọng nhất. Trong nhóm iPhone, lượt tìm kiếm “giá iPhone 18” tăng 2.802%, cao hơn mức tăng 532% của từ khóa “iPhone 18”. Các từ khóa khác như “iPhone gập” (tăng 551%) và “iPhone 18 khi nào ra mắt” (tăng 270%) cũng nhận được sự chú ý lớn.

Bên cạnh các thiết bị mới ra mắt, thị trường máy đã qua sử dụng cũng ghi nhận sự quan tâm gia tăng từ phía người dùng. Các từ khóa cụ thể như “iPhone 15 Pro Max cũ” tăng 235%, “iPhone 13 Pro Max cũ Hà Nội” tăng 281%, trong khi câu hỏi “mua iPhone cũ pin bao nhiêu là tốt” tăng 243%. Những dữ liệu này mở ra một góc nhìn mới về hành vi tiêu dùng trong mùa ra mắt của các sản phẩm công nghệ mới. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin đa chiều hơn về sản phẩm lẫn các tiêu chí so sánh với thiết bị cũ trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Công nghệ: Sự lên ngôi của các công cụ AI chuyên biệt

Nhóm các chatbot quen thuộc như ChatGPT, Gemini, Grok và DeepSeek tiếp tục nằm trong danh sách các công cụ AI được tìm kiếm phổ biến nhất. Đáng chú ý, ứng dụng hỏi đáp AI Hay do đội ngũ người Việt phát triển vẫn góp mặt và duy trì sức hút bên cạnh các nền tảng quốc tế lớn.

Xu hướng nổi bật trong quý này là sự xuất hiện của các công cụ AI phục vụ mục đích chuyên biệt, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ở bảng từ khóa thịnh hành, “OpenQuiz AI”, ứng dụng học từ vựng bằng thẻ ghi nhớ tích hợp AI dẫn đầu với mức tăng với 1.726%. Tiếp đó, “Dola AI” ghi nhận mức tăng 1.352% và nền tảng hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và tạo tài liệu “Genspark AI” tăng 108%.

Ngoài ra, nhu cầu tích hợp và sử dụng các tính năng nâng cao cũng được thể hiện qua các từ khóa tìm kiếm như “DeepSeek API” và “ChatGPT Plus” lần lượt tăng 80% và 27, cho thấy người dùng đang dần chuyển từ việc trải nghiệm sang ứng dụng AI vào các nhiệm vụ cụ thể.

Việc làm: Tìm kiếm việc làm IT tăng mạnh tại các địa phương

Trong nhóm việc làm IT, sự quan tâm của người dùng có xu hướng dịch chuyển về các địa phương thay vì các thành phố trung tâm lớn. Các từ khóa như “việc làm IT Đà Nẵng” tăng 1.375%, “việc làm IT Helpdesk Cần Thơ” tăng 434% và “việc làm IT Khánh Hòa” tăng 91%. Đồng thời, nhu cầu tìm kiếm vị trí thực tập gắn với công nghệ cũng tăng cao, điển hình là từ khóa “AI Engineer Intern HCM” với mức tăng 122% và “Data Engineer Intern” với 58%.

Ở các nhóm ngành khác, nhu cầu tuyển dụng cũng ghi nhận những biến động lớn. Tìm kiếm “tuyển gia sư” tăng 3.080%, “tuyển dụng điều dưỡng” tăng 2.787%. TopCV, VietnamWorks, Việc Làm 24h và CareerViet tiếp tục là các nền tảng tìm việc được tra cứu nhiều nhất. Người dùng cũng quan tâm hơn tới việc chuẩn bị hồ sơ và tìm việc ngoài giờ thông qua các từ khóa “tải mẫu CV xin việc Word” (tăng 62%), “CV Harvard” (tăng 54%) và “việc làm thêm buổi tối” ( tăng 61%).

Thể thao: Bóng đá dẫn đà tăng trưởng, đưa thể thao thành chủ đề có mức tăng mạnh nhất

Với mức tăng 69,0%, Thể thao là chủ đề có tốc độ tăng tìm kiếm cao nhất trong tám chủ đề chính. Mối quan tâm chủ yếu hướng về lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng World Cup 2026. Sự chú ý cũng lan tỏa mạnh mẽ sang nhóm Nhân vật quốc tế. Lionel Messi đứng đầu về lượng tìm kiếm trong nhóm và tăng 340%; Mbappé tăng 168%, Lamine Yamal tăng 155%.

Song song với các sự kiện thể thao và công nghệ, những thông tin phục vụ đời sống vẫn giữ sức hút với người dùng Cốc Cốc.

Từ khóa “Nghỉ lễ 2/9” đạt mức tăng 974%, diễn biến thời tiết như “bão áp thấp nhiệt đới” tăng 516%, các thủ tục hành chính như “nộp phạt vi phạm giao thông online” tăng 470%. Trong lĩnh vực du lịch, “mùa nước nổi miền Tây” và “homestay Vũng Tàu” cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt là 469% và 519%

Nhìn chung, Báo cáo Quý III/2026 cho thấy sự quan tâm trên Cốc Cốc trải rộng từ những sự kiện thời sự, thu hút chú ý tới những câu hỏi mang tính chọn lọc, đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giá thiết bị, tình trạng pin máy cũ, công cụ học tập và việc làm theo địa phương là các ví dụ về cách người dùng tìm thông tin phục vụ nhu cầu của mình.