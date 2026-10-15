Lời khuyên cho những ai hay gửi, lưu ảnh CCCD, bằng lái xe hay thông tin tài khoản VNeID trên Zalo, Messenger

Lưu trữ ảnh căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe hay thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, VNeID ngay trên Zalo hay Messenger là thói quen của không ít người dùng. Sự tiện lợi này giúp chúng ta nhanh chóng lấy lại thông tin, chuyển tiếp ảnh giấy tờ khi cần thiết, nhưng đồng thời cũng mở ra một "lỗ hổng" bảo mật vô cùng nguy hiểm.

Nếu chẳng may tài khoản bị xâm nhập hay thiết bị rơi vào tay kẻ gian, toàn bộ dữ liệu định danh sẽ dễ dàng bị đánh cắp. Để bảo vệ bản thân trước những rủi ro lộ bí mật đời tư hay mất mát tài sản, người có tài khoản Zalo, Messenger nên thực hiện ngay 3 điều sau đây:

Rà soát các thông tin cá nhân đang được lưu trong Zalo, Messenger

Hành động đầu tiên và quan trọng nhất là rà soát và cân nhắc xóa những dữ liệu quan trọng đang nằm rải rác trên các nền tảng nhắn tin. Hãy tận dụng thanh tìm kiếm của Zalo và Messenger bằng cách nhập vào các từ khóa như "CCCD", "Căn cước", "Bằng lái", "VNeID", "Mật khẩu", hay "Số tài khoản".

Việc này giúp người dùng nhanh chóng gom lại toàn bộ tin nhắn, hình ảnh hoặc tệp tin chứa dữ liệu quan trọng đã từng gửi cho người thân, bạn bè hoặc gửi cho chính mình.

Riêng đối với Zalo, nếu thường xuyên lưu trữ dữ liệu, ảnh giấy tờ cá nhân trong mục “My Documents", có thể thao tác nhanh hơn bằng cách truy cập trực tiếp vào phần quản lý bộ sưu tập. Tại đây, hệ thống đã tự động phân loại rõ ràng giữa hình ảnh, video và file tài liệu, giúp bạn dễ dàng chọn lọc và thực hiện xóa vĩnh viễn hàng loạt thay vì phải tìm kiếm từng đoạn chat thủ công.

Ảnh chụp màn hình

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo, chọn phần Tin nhắn và tìm kiếm My Documents

Bước 2: Trên thanh phân loại tự động của Zalo, chọn phần Giấy tờ

Bước 3: Tại đây, AI sẽ tự động phân loại các hình ảnh có hiển thị giấy tờ cá nhân (như CCCD/Căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu...) của người dùng được lưu trong My Documents.

Thiết lập lớp mật khẩu bảo vệ riêng cho Zalo và Messenger

Trong trường hợp chưa thể xoá hết các dữ liệu cá nhân, người dùng cần chủ động dựng lên rào chắn bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ ai đó cố tình truy cập vào ứng dụng khi cầm trên tay điện thoại của bạn. Cả Zalo và Messenger hiện nay đều cung cấp tính năng khóa ứng dụng bằng mật khẩu, vân tay hoặc Face ID.

Việc cài đặt mật khẩu truy cập riêng cho từng ứng dụng nhắn tin đảm bảo rằng ngay cả khi điện thoại đang mở khóa, không ai có thể tự ý mở Zalo hay Messenger để xem các cuộc trò chuyện. Đây là lớp phòng thủ bổ sung cực kỳ hiệu quả giúp bảo vệ sự riêng tư tối đa trong mọi tình huống đời sống hằng ngày.

Các bước tạo mật khẩu trên ứng dụng Zalo như sau:

Ảnh màn hình

Bước 1: Sau khi đăng nhập Zalo, chọn biểu tượng bánh răng cưa ở góc trên bên phải màn hình để vào mục Cài đặt

Bước 2: Nhấn vào phần Tài khoản và bảo mật

Bước 3: Nhấn chọn Khóa Zalo

Ảnh màn hình

Bước 4: Nhấn vào thanh gạt để đặt mã khóa Zalo

Bước 5: Nhập mật khẩu 4 số và xác minh lại mật khẩu

Bước 6: Trong trường hợp muốn mở khóa ứng dụng Zalo bằng khuôn mặt, người dùng có thể bật tính năng mở khóa bằng Face ID (với thiết bị iOS)

Các bước tạo mật khẩu trên ứng dụng Messenger như sau:

Ảnh màn hình

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Messenger, chọn biểu tượng Menu ở phía dưới màn hình

Bước 2: Vào phần Cài đặt

Bước 3: Chọn Quyền riêng tư và an toàn

Bước 4: Chọn Khóa ứng dụng để bật xác thực bằng Face ID hoặc mã khóa khi truy cập vào ứng dụng Messenger

Chuyển sang lưu trữ thông tin đăng nhập bằng ứng dụng chuyên dụng

Thói quen ghi nhớ hoặc lưu tạm mật khẩu ngân hàng, tài khoản VNeID vào phần tin nhắn thường xuất phát từ việc sợ quên. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các ứng dụng nhắn tin không có chức năng mã hóa chuyên biệt cho dữ liệu tĩnh, bạn nên chuyển sang sử dụng các ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên nghiệp (như Bitwarden, 1Password...)

Các ứng dụng chuyên dụng không chỉ giúp bạn lưu trữ an toàn các thông tin đăng nhập, mã PIN hay ghi chú bảo mật mà còn hỗ trợ tự động điền mật khẩu khi cần thiết. Nhờ đó, bạn vừa giải quyết triệt để vấn đề hay quên, vừa đảm bảo mọi thông tin nhạy cảm nhất của mình luôn nằm trong một "két sắt kỹ thuật số" an toàn tuyệt đối.

Cuối cùng, thay đổi một thói quen nhỏ có thể giúp bạn tránh khỏi những rủi ro lớn. Hãy dành ra ít phút thực hiện ngay 3 bước trên để chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản của chính mình.