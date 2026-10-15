Robot hình người có thể khiến nhu cầu chip nhớ tăng 20 lần

Nhu cầu chip nhớ phục vụ AI được dự báo đạt đỉnh vào quý IV/2027, trước khi robot hình người trở thành động lực tăng trưởng mới.

Mỗi robot cần bộ nhớ để xử lý dữ liệu thời gian thực từ camera, cảm biến LiDAR và cảm biến xúc giác. Dung lượng DRAM trên mỗi robot dự kiến tăng từ 19GB hiện nay lên 39GB vào năm 2030.

Sanjay Mehrotra, CEO Micron Technology, nhận định AI vật lý, bao gồm robot hình người và xe tự hành, sẽ thúc đẩy ngành chip nhớ vào cuối thập niên 2020. Tuy nhiên, do hoạt động bằng pin, robot hình người được dự báo ưu tiên DRAM tiết kiệm điện và bộ nhớ flash NAND dung lượng lớn thay vì HBM thường dùng trong máy chủ trung tâm dữ liệu.

Trò chơi giả mạo có thể đánh lừa trình duyệt AI

Nhóm nghiên cứu bảo mật LayerX phát hiện phương thức tấn công BioShocking, sử dụng trò chơi giả tưởng để thao túng trình duyệt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), khiến công cụ thực hiện các hành động nguy hiểm.

Trong thử nghiệm ngày 30/6/2026, nhóm nghiên cứu tạo trang web mô phỏng trò chơi giải đố lấy cảm hứng từ BioShock. AI được dẫn dắt đến bước truy cập kho mã nguồn trên GitHub để sao chép, chia sẻ dữ liệu có thể chứa thông tin đăng nhập SSH nhạy cảm.

Thử nghiệm trên 6 sản phẩm gồm ChatGPT Atlas, Comet, Fellou, Genspark Browser, Sigma Browser và tiện ích Claude Chrome của Anthropic cho thấy cả 6 đều không nhận diện được yêu cầu truy xuất thông tin đăng nhập là hành vi nguy hiểm.

LayerX cho biết đã thông báo phát hiện từ tháng 10/2025. OpenAI đã triển khai biện pháp khắc phục hiệu quả trên ChatGPT Atlas, trong khi biện pháp của Anthropic chưa ngăn được thử nghiệm. Đây là thử nghiệm bảo mật, chưa phải bằng chứng các sản phẩm bị khai thác ngoài thực tế.

Trump Mobile bị tấn công mạng, lộ dữ liệu 3.615 người dùng

Nhóm hacker BYOD tuyên bố đánh cắp và công bố dữ liệu cá nhân của 3.615 người dùng Trump Mobile, gồm họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin đơn đặt hàng.

BYOD cho biết đã sử dụng chương trình đánh cắp dữ liệu để xâm nhập thiết bị của một nhân viên tại Liberty Mobile, công ty đứng sau Trump Mobile. Sau đó, nhóm chuyển sang các tên miền phụ bị lộ và tuyên bố kiểm soát hệ thống quản lý khách hàng của doanh nghiệp.

Nhóm hacker cung cấp ảnh chụp màn hình hệ thống có thông tin khách hàng, nhưng mức độ truy cập chưa được xác nhận độc lập. Trong khi đó, Cybernews cho rằng tin tặc có thể đã sử dụng Trojan truy cập từ xa (RAT) để lấy dữ liệu.

Trump Mobile chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ truyền thông. Thông tin hiện có cũng chưa cho thấy nhóm tấn công đã yêu cầu tiền chuộc. Vụ việc được chú ý trong bối cảnh dữ liệu cá nhân khách hàng được cho là đã bị công bố trên mạng.