Hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ bị phát hiện cài sẵn mã độc
Các chuyên gia bảo mật phát hiện hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ bị cài sẵn mã độc trước khi đến tay người dùng.
Theo tờ VTC News, chiến dịch mã độc Midnight Mimosa được phát hiện trên hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ tại hơn 150 quốc gia. Mã độc được tích hợp sẵn trong firmware trước khi thiết bị đến tay người dùng, có khả năng tự cài ứng dụng, gian lận quảng cáo và biến điện thoại thành proxy chuyển tiếp lưu lượng mạng.
Các nhà nghiên cứu bảo mật Bitdefender xác định những thiết bị ảnh hưởng gồm Doogee S200 X, Cubot KINGKONG X và một số thiết bị giả mạo sản phẩm của các hãng nổi tiếng.
Chiến dịch đã hoạt động khoảng hai năm. Mexico, Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Brazil và Tây Ban Nha ghi nhận nhiều thiết bị nhiễm mã độc.
Hệ thống của mã độc có thể phân phối khoảng 32 ứng dụng ngụy trang dưới dạng công cụ thời tiết, quản lý tệp, khóa ứng dụng và chỉnh sửa âm thanh. Một số ứng dụng tạo lượt hiển thị, lượt nhấp quảng cáo giả hoặc tạm vô hiệu hóa Google Play Store để tránh bị phát hiện.
Đáng chú ý, mã độc có thể khiến địa chỉ IP của người dùng xuất hiện trong những kết nối họ không chủ động thực hiện. Tuy nhiên, Bitdefender chưa xác nhận hạ tầng proxy đã thực sự chuyển tiếp lưu lượng.
Đặc biệt, đối với người đang sử dụng thiết bị bị ảnh hưởng, việc loại bỏ mã độc không đơn giản do thành phần này nằm trong firmware hoặc phân vùng hệ thống. Người dùng khó có thể xử lý bằng cách gỡ ứng dụng hoặc khôi phục cài đặt gốc thông thường. Việc khắc phục có thể cần bản firmware sạch từ nhà cung cấp hoặc sự hỗ trợ của kỹ thuật viên có chuyên môn, thông tin trên báo Dân Trí.
Những tính năng bảo mật ẩn trên Android nên được kích hoạt ngay
Dù các dòng điện thoại Android hiện đại được trang bị nhiều công cụ bảo mật và an toàn chống xâm nhập dữ liệu, phần lớn các tiện ích này lại bị tắt theo mặc định khi xuất xưởng. Chính vì vậy, người dùng cần chủ động kích hoạt trong mục cài đặt để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.
Theo Thanh Niên, tính năng "Theft Protection", có thể sử dụng các cảm biến để nhận biết lực giật điện thoại bất ngờ và lập tức khóa màn hình để ngăn chặn truy cập. Đi cùng với đó là "Offline Device Lock", công cụ tự động khóa máy ngay khi phát hiện thiết bị bất ngờ bị ngắt kết nối khỏi Wi-Fi hoặc mạng di động nhằm vô hiệu hóa hành vi che giấu vị trí của kẻ xấu.
Người dùng cũng có thể kích hoạt tính năng "Remote Lock" để phong tỏa máy thông qua trang web Android Lock (www.google.com/android/find/lock) bằng số điện thoại khi thiết bị còn kết nối internet.
Ngoài ra, hệ điều hành Android còn tích hợp phần mềm theo dõi Find Hub giúp định vị hoặc kích hoạt còi báo động từ xa cho các thiết bị liên kết với tài khoản Google khi thất lạc. Ngoài ra, tính năng "Unknown Tracker Alerts" cho phép phát hiện sự bám đuôi của các phụ kiện định vị như AirTag hay tai nghe đánh rơi, mang lại lớp phòng vệ vững chắc trước nguy cơ bị theo dõi lén.
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