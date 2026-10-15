Hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ bị phát hiện cài sẵn mã độc

Theo tờ VTC News, chiến dịch mã độc Midnight Mimosa được phát hiện trên hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ tại hơn 150 quốc gia. Mã độc được tích hợp sẵn trong firmware trước khi thiết bị đến tay người dùng, có khả năng tự cài ứng dụng, gian lận quảng cáo và biến điện thoại thành proxy chuyển tiếp lưu lượng mạng.

Các nhà nghiên cứu bảo mật Bitdefender xác định những thiết bị ảnh hưởng gồm Doogee S200 X, Cubot KINGKONG X và một số thiết bị giả mạo sản phẩm của các hãng nổi tiếng.

Chiến dịch đã hoạt động khoảng hai năm. Mexico, Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Brazil và Tây Ban Nha ghi nhận nhiều thiết bị nhiễm mã độc.

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Hệ thống của mã độc có thể phân phối khoảng 32 ứng dụng ngụy trang dưới dạng công cụ thời tiết, quản lý tệp, khóa ứng dụng và chỉnh sửa âm thanh. Một số ứng dụng tạo lượt hiển thị, lượt nhấp quảng cáo giả hoặc tạm vô hiệu hóa Google Play Store để tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, mã độc có thể khiến địa chỉ IP của người dùng xuất hiện trong những kết nối họ không chủ động thực hiện. Tuy nhiên, Bitdefender chưa xác nhận hạ tầng proxy đã thực sự chuyển tiếp lưu lượng.

Đặc biệt, đối với người đang sử dụng thiết bị bị ảnh hưởng, việc loại bỏ mã độc không đơn giản do thành phần này nằm trong firmware hoặc phân vùng hệ thống. Người dùng khó có thể xử lý bằng cách gỡ ứng dụng hoặc khôi phục cài đặt gốc thông thường. Việc khắc phục có thể cần bản firmware sạch từ nhà cung cấp hoặc sự hỗ trợ của kỹ thuật viên có chuyên môn, thông tin trên báo Dân Trí.