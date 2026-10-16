Lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh 2027 của Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Thông báo số 1732/TB-UBND ngày 15/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức), dịp Tết Âm lịch năm 2027 được nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết, từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 02 ngày gồm ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027 Dương lịch.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh

Bên cạnh đó, đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch: Nghỉ 01 ngày cuối năm Bính Ngọ và 04 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 02 ngày cuối năm Bính Ngọ và 03 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Đối với dịp lễ Quốc khánh, nghỉ thứ Năm ngày 02/9/2027 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 01 trong 02 ngày: thứ Tư ngày 01/9/2027 hoặc thứ Sáu ngày 03/9/2027 Dương lịch.

Đồng thời, thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức./.