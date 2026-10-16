Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan bảo hiểm vừa có hướng dẫn chi tiết về cách thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ, số căn cước công dân hoặc điều chỉnh thông tin nhân thân trên VssID.
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Hướng dẫn thay đổi thông tin trên VssID - BHXH số
Bạn muốn thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ, số căn cước công dân hoặc điều chỉnh thông tin nhân thân trên VssID - BHXH số? Cùng tìm hiểu các bước thực hiện để bảo đảm thông tin cá nhân được cập nhật chính xác, thuận tiện trong quá trình giao dịch và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
VssID là gì?
VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cài đặt và sử dụng trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng nhằm thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên môi trường không gian mạng internet một cách tiện lợi.
Ứng dụng VssID giúp người tham gia BHXH, BHYT có thể tiếp cận thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam.
Hiện nay người dân có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng về điện thoại di động thông minh của cá nhân. Sử dụng tài khoản BHXH để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích được tích hợp trên ứng dụng.
Chức năng và tiện ích trên ứng dụng VssID
Người dùng đăng nhập thành công VssID có thể sử dụng các tiện ích về tra cứu thông tin, hỏi đáp và cập nhật các thông tin mới nhất trong lĩnh vực BHXH cụ thể:
Quản lý cá nhân trên VssID
Chức năng quản lý cá nhân cho phép người dùng kiểm tra các thông tin cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH và sử dụng các tiện ích sau:
Thẻ BHYT: cho phép người dùng biết được thời hạn sử dụng thẻ BHYT, thông tin quyền lợi và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để xuất trình thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT.
Quá trình tham gia: Người dùng có thể kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, BHYT và Giấy xác nhận tham gia BHXH theo mẫu C14-TS.
Thông tin hưởng: BHXH 1 lần, ốm đau thai sản, lương hưu, trợ cấp BHXH và thông tin hưởng BH thất nghiệp.
Sổ khám chữa bệnh: Cung cấp lịch sử và thông tin khám chữa bệnh trong năm và giấy được cấp theo thông tư 56/2017/TT-BYT.
Chức năng Dịch vụ công
Dịch vụ công là khái niệm được dùng để chỉ các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà nước cho các cá nhân và doanh nghiệp.
Người dùng có thể thực hiện các thủ tục giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng dịch vụ công trên VssID gồm:
Cấp lại thẻ BHYT do hỏng mất không thay đổi thông tin
Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH
Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con
Cấp lại sổ BHXH không làm thay đổi thông tin
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Người dùng cũng có thể kiểm tra lịch sử các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua chức năng này.
Chức năng Tra cứu trực tuyến
Người dùng VssID có thể thực hiện tra cứu các thông tin về BHXH, BHYT sau đây:
Tra cứu mã số BHXH
Tra cứu cơ quan BHXH
Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH
Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
Tra cứu đơn vị tham gia BHXH
Tra cứu các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT
Chức năng trợ giúp
Đây là nơi người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ, nhắn tin chat bot, gửi email, phản ánh kiến nghị và xem các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng VssID.
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