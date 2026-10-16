Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi thông tin trên VssID - BHXH số

Bạn muốn thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ, số căn cước công dân hoặc điều chỉnh thông tin nhân thân trên VssID - BHXH số? Cùng tìm hiểu các bước thực hiện để bảo đảm thông tin cá nhân được cập nhật chính xác, thuận tiện trong quá trình giao dịch và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

VssID là gì?

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cài đặt và sử dụng trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng nhằm thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên môi trường không gian mạng internet một cách tiện lợi.

Ứng dụng VssID giúp người tham gia BHXH, BHYT có thể tiếp cận thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam.

VssID là ứng dụng BHXH số trên điện thoại của BHXH Việt Nam (Ảnh: Cổng giao dịch BHXH điện tử).

Hiện nay người dân có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng về điện thoại di động thông minh của cá nhân. Sử dụng tài khoản BHXH để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích được tích hợp trên ứng dụng.

Chức năng và tiện ích trên ứng dụng VssID

Người dùng đăng nhập thành công VssID có thể sử dụng các tiện ích về tra cứu thông tin, hỏi đáp và cập nhật các thông tin mới nhất trong lĩnh vực BHXH cụ thể:

Quản lý cá nhân trên VssID

Chức năng quản lý cá nhân cho phép người dùng kiểm tra các thông tin cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH và sử dụng các tiện ích sau:

Thẻ BHYT: cho phép người dùng biết được thời hạn sử dụng thẻ BHYT, thông tin quyền lợi và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để xuất trình thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Quá trình tham gia: Người dùng có thể kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, BHYT và Giấy xác nhận tham gia BHXH theo mẫu C14-TS.

Thông tin hưởng: BHXH 1 lần, ốm đau thai sản, lương hưu, trợ cấp BHXH và thông tin hưởng BH thất nghiệp.

Sổ khám chữa bệnh: Cung cấp lịch sử và thông tin khám chữa bệnh trong năm và giấy được cấp theo thông tư 56/2017/TT-BYT.

Các chức năng chính trên VssID (Ảnh: Cổng giao dịch BHXH điện tử).

Chức năng Dịch vụ công

Dịch vụ công là khái niệm được dùng để chỉ các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà nước cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Người dùng có thể thực hiện các thủ tục giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng dịch vụ công trên VssID gồm:

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng mất không thay đổi thông tin

Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH

Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con

Cấp lại sổ BHXH không làm thay đổi thông tin

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Người dùng cũng có thể kiểm tra lịch sử các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua chức năng này.

Chức năng Tra cứu trực tuyến

Người dùng VssID có thể thực hiện tra cứu các thông tin về BHXH, BHYT sau đây:

Tra cứu mã số BHXH

Tra cứu cơ quan BHXH

Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Tra cứu đơn vị tham gia BHXH

Tra cứu các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Chức năng trợ giúp

Đây là nơi người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ, nhắn tin chat bot, gửi email, phản ánh kiến nghị và xem các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng VssID.