Lò đốt hỏng, công nhân ngày ngày châm lửa đốt rác giữa cánh đồng ở Ninh Bình

Nữ công nhân cũng cho biết trước đây lượng rác tồn đọng tại khu vực rất lớn. Sau đó, một phần rác được san lấp, khu vực phía trên được cải tạo để trồng cây. Vì vậy nguồn nước giếng khoan tại đây hiện cũng không thể sử dụng cho sinh hoạt. “Ở đây có khoan giếng lấy nước nhưng có bao giờ bơm lên dùng được đâu, nước đen lắm. Tôi vừa làm, vừa ở đây để trông coi nên nước ăn uống, sinh hoạt đều phải mua nước bình”, nữ công nhân nói.