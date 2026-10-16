Lò đốt hỏng, công nhân ngày ngày châm lửa đốt rác giữa cánh đồng ở Ninh Bình
Khánh Trí/VTC News |
16-10-2026 - 13:59 PM |
Xã hội
Lò đốt hư hỏng khiến rác tại xã Nam Trực (Ninh Bình) phải đốt thủ công ngoài trời, khói theo gió bao phủ những cánh đồng, khu vực dân cư xung quanh.
- 16-10-2026
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Khánh Trí/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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