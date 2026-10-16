Nam sinh 16 tuổi ở Hải Phòng nghi bị đánh tại trường học dẫn đến tử vong

Sự việc xảy ra ngày 14/10 trong khuôn viên Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ người thân chia sẻ, ngày 14/10 nam sinh H.C.H (SN 2010) được cho là bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung dẫn đến thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Dù đã được gia đình đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, điều trị, song do thương tích nặng, H.C.H đã tử vong vào tối 15/10. Dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội kèm bức ảnh nam sinh nằm bất tỉnh dưới sân trường, khu vực ghế đá thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 cho biết, trường mới hợp nhất Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) và Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 1 (Hải Dương, cơ sở 2), với tổng hơn 7.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, trụ sở chính trên phố Đà Nẵng, TP Hải Phòng.

Nam sinh H.C.H là học viên liên thông giữa THPT và giáo dục nghề nghiệp (hệ cao đẳng 9+) tại cơ sở 2 tại phố Tân Lập, phường Nam Đồng (Hải Dương cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Nam Đồng và lực lượng liên ngành đưa nam sinh vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhà trường cử một Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở 2 trực tiếp cùng gia đình đưa nam sinh vào viện cấp cứu và lo hậu sự nên chưa thể có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Vị Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 cho biết, Công an phường Nam Đồng đang phối hợp với lực lượng liên ngành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Do đó, nhà trường chưa thể xác định nghi vấn có mâu thuẫn hay bạo lực học đường liên quan đến nhóm học sinh khác.