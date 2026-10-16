El Nino rất mạnh, mùa đông 2026-2027 liệu có rét đậm?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, trong khi nhiều nơi ở Trung Bộ có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa ngay trong các tháng chính mùa mưa.

Nền nhiệt cao, rét đậm có thể xuất hiện muộn

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng kéo dài ngắn ngày.

Về triển vọng cuối mùa đông và những tháng tiếp theo, El Nino được dự báo tiếp tục duy trì trong giai đoạn tháng 2-4/2027 nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Hiện tượng này có khả năng còn kéo dài đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần chuyển sang trạng thái trung tính.

Trong giai đoạn tháng 2-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C. Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, song số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Vào cuối mùa đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc cũng có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện từ tháng 2, sớm hơn trung bình nhiều năm. Sang tháng 3-4, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ; Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.

Về bão, áp thấp nhiệt đới, trong thời kỳ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Mức trung bình nhiều năm trong thời kỳ này là 2,8 cơn trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Gió mùa Đông Bắc vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Trên phạm vi cả nước, các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra.

Trung Bộ có nguy cơ thiếu mưa, cần chủ động nguồn nước

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, tổng lượng mưa tại nhiều nơi có thể thấp hơn trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa.

Diễn biến mưa giữa các khu vực có sự khác biệt. Tháng 11, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Sang tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40 mm; Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100 mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20 mm.

Tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa mưa tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027.

Nguy cơ thiếu hụt mưa còn tiếp diễn trong những tháng sau đó. Tháng 2-3/2027, lượng mưa tại Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm, trong đó Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Đến tháng 4, lượng mưa tại Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40 mm.

Thiếu hụt mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong giai đoạn tháng 2-4/2027 có thể tác động lớn đến nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Ngành trồng trọt đề nghị các địa phương căn cứ nguồn nước để bố trí lịch thời vụ, ưu tiên giống ngắn ngày, tưới tiết kiệm và chuyển đổi cây trồng tại những nơi thiếu nước.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, các địa phương cần rà soát lượng nước tích trữ tại hồ chứa, chủ động cân đối, phân bổ tiết kiệm ngay từ đầu mùa cạn. Nước sinh hoạt được ưu tiên hàng đầu, tiếp đến là nhu cầu sản xuất thiết yếu và các hoạt động kinh tế khác.

Đồng thời, cần chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, cắt giảm diện tích canh tác có nguy cơ thiếu nước, nhất là những khu vực ngoài phạm vi cấp nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn từ 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó và vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và các hoạt động dân sinh.