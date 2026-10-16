Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng giữa tuần tới (21-22/10), một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt tình trạng oi nóng kéo dài.

Tuy nhiên, trước khi đón đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày “trời nắng như mùa hè”, ít mưa, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, thấp nhất 21-24 độ, riêng vùng núi cao dưới 20 độ.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, kết hợp với địa hình đón gió, dự báo trong các ngày 21-22/10, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa dông.

Miền Bắc đang trải qua giai đoạn giao mùa nắng nóng hiếm thấy. Trong đó, từ ngày 28/9 đến 2/10 năm nay, miền Bắc lại trải qua một đợt nắng nóng như đang giữa mùa hè với nhiệt độ ghi nhận trong lều khí tượng nhiều nơi trên 38 độ, nhiệt độ thực tế trên 40 độ, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đợt nắng nóng hiếm gặp này, 73 kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập trên cả nước, trong đó 51 kỷ lục được thiết lập tại miền Bắc với 10 kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 và 41 điểm đo ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 10.

Đáng lưu ý, trong thời gian này, Láng (Hà Nội) là nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất với 38.4 độ vào ngày 30/9. Đây là mức nhiệt kỷ lục ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 9, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 9 năm 2025.

Từ đầu tháng 10 đến nay, miền Bắc chỉ đón đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ. Ngay sau đó, khoảng ngày 6/10, nhiệt độ tăng trở lại và nền nhiệt cao duy trì liên tục trong những ngày qua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng nhận định, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện, trong mùa đông năm nay, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, cường độ cũng giảm, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn và ngắn hơn. Miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa đông rất ấm.

Dù vậy, không loại trừ khả năng các đợt không khí lạnh mạnh vào cao điểm mùa đông, từ nửa cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 có thể gây ra những kỷ lục nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, trong bối cảnh khí hậu càng dị thường và khốc liệt.