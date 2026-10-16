Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về





Sáng 16/10, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến phố nhằm giảm mật độ hoa nở, hạn chế mùi hương nồng ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trên phố Trung Hòa, công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để tiếp cận tán cây, cắt bớt những chùm hoa sữa đang nở rộ.

Từ trên cao, công nhân dùng kéo cắt tỉa từng chùm hoa, giảm lượng hoa trên tán nhưng vẫn giữ lại cây xanh trên tuyến phố.

Theo ghi nhận, 139 cây hoa sữa trên phố Trung Hòa được Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Đô thực hiện cắt tỉa.

Công việc được triển khai theo quy trình kỹ thuật, tránh giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, công nhân cũng sử dụng xe nâng để cắt tỉa 170 cây hoa sữa.

Những cành có nhiều hoa, tán hoa nở dày được loại bỏ bớt nhằm giảm mùi hương trong thời điểm cây vào mùa nở rộ.

Ông Vũ Trung Hải (68 tuổi) cho biết mật độ hoa sữa dày khiến mùi hương trở nên quá nồng mỗi khi đến mùa. Mùi hoa theo gió bay vào nhà, gây khó chịu cho nhiều hộ dân trên tuyến phố, thậm chí có người xuất hiện biểu hiện dị ứng.

Đồng tình với việc thành phố triển khai cắt tỉa, ông Hải cho rằng đây là giải pháp cần thiết để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ông cũng đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu đánh chuyển một số cây đến những tuyến phố có không gian phù hợp hơn, vừa bảo tồn cây xanh vừa cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Trong lúc công nhân cắt tỉa, một số người dân tranh thủ nhặt những cành hoa còn đẹp mang về cắm tại nhà.

Bà Thanh Huyền chia sẻ, hoa sữa có hương thơm đặc trưng, gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Thấy những cành hoa đẹp bị cắt bỏ, bà tiếc nuối nên nhặt một số cành mang về cắm.

Chị Cẩm Tú cũng bất ngờ khi chứng kiến công nhân cắt tỉa hoa sữa trên phố. Theo chị, hoa sữa vừa có hương thơm riêng vừa là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, vì vậy chị tranh thủ chọn những cành hoa đẹp để mang về trang trí nhà cửa.

Trước đó, ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các phường, xã rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa cao.