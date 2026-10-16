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Dự án cầu Hồng Hà đạt khoảng 51% sản lượng thi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cầu Hồng Hà thuộc Tiểu dự án đầu tư công, Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đang được triển khai trên toàn bộ mặt bằng bàn giao, với mục tiêu thông xe kỹ thuật tháng 7-2027 và hoàn thành trong tháng 10-2027.

Công trường thi công dự án cầu Hồng Hà. Ảnh: Quang Thái

Cầu Hồng Hà có chiều dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ vượt sông Hồng và đê tả, hữu Hồng. Điểm đầu tại xã Mê Linh, điểm cuối tại xã Ô Diên.

Đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 10-2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với 2,908ha tại xã Ô Diên và 4,3ha tại xã Mê Linh, toàn bộ đã bàn giao cho doanh nghiệp dự án.

Trên công trường, hai gói thầu xây lắp đang triển khai 30 mũi thi công. Nhà thầu đã hoàn thành 941/941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ; thi công thân 63/70 trụ, xà mũ 20/70 trụ. Công tác đúc dầm Super T đạt 177/450 phiến, đã lao lắp 2/45 nhịp. Sản lượng thi công đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng, tương ứng 2.028/3.975 tỷ đồng, không bao gồm dự phòng.

Khó khăn hiện nay là tình trạng thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực do nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, khiến chi phí tăng cao. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn quyết tâm thông xe kỹ thuật tháng 7-2027 và hoàn thành dự án trong tháng 10-2027.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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