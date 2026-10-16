Bộ Xây dựng nói về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc như thế nào?

Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Ảnh minh hoạ.

Tại buổi họp báo quý III/2026 của Bộ Xây dựng vừa qua, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông chia sẻ thông tin, tai nạn giao thông vẫn xảy ra và có dư địa phức tạp, chỉ trong 9 tháng qua, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong và ước tính năm nay dưới 10.000 người tử vong do tai nạn giao thông, đây là con số lớn.

Các vụ việc này để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây tác động lớn về kinh tế - xã hội, điển hình như vụ va chạm liên hoàn trên cầu Vĩnh Tuy, hay trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây gần đây làm ùn tắc hàng nghìn phương tiện, gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, nhiều vụ tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người tham gia giao thông tuân thủ pháp luật, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách.

Đáng nói, theo số liệu của cơ quan chức năng, vi phạm tốc độ (kéo theo không đủ khoảng cách an toàn) chiếm khoảng 18% trong tổng số vi phạm.

Tốc độ xe chạy cao dừng xe và hãm càng lớn, khối lượng xe lớn và nặng thì động năng lớn đòi hỏi hãm phanh và trượt dài hơn xe con nên khoảng cách lớn hơn. Do đó, văn hóa chấp hành pháp luật giao thông thành thói quen, xây dựng tuân thủ về trật tự an toàn giao thông.

Theo ông Thành đảm bảo tốc độ và khoảng cách khi lưu thông trên đường đã được thực hiện trong thời gian dài khi Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư 13, Thông tư 31 và Thông tư 38. Ngoài ra, Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định xử phạt về hành vi vi phạm giao thông này.

Sau khi cơ quan chức năng xử phạt tốc độ trên cao tốc, ông Thành khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Về tổ chức giao thông và báo hiệu, ông Thành cho biết Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung các hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn và chủ động chấp hành.

Đồng thời, rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp (nếu có).

Các đơn vị liên quan và Sở Xây dựng các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe về kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn, nhất là trong các tình huống giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Bộ cũng đang nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo lái xe, tập trung vào kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn và xử lý tình huống trên đường cao tốc.

Về áp dụng xử phạt vi phạm thời gian tới, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục CSGT (C08) chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện. Hiện, Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề xuất những khu vực trên các tuyến cao tốc dự kiến sẽ áp dụng quy định xử phạt.