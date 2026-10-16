Chưa đến 2 triệu đồng đã sở hữu lightstick mới của BIGBANG, cảnh tượng gây choáng ngay lúc này tại Hà Nội

Chỉ còn đúng 8 ngày nữa, một trong những concert được mong đợi nhất năm nay chính là BIGBANG 2026-2027 World Tour XX : COSMOS sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10, BIGBANG Official Merch Pop-up cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng V.I.P. Dù đến ngày 17/10 mới chính thức mở bán, ngay từ sáng 16/10, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại hai cửa hàng ở để đăng ký pre-order và chờ cơ hội sở hữu merchandise chính hãng của nhóm.

Hàng dài người xếp hàng từ 5 giờ sáng tại Pop - up Store của BIGBANG tại Hà Nội

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngay từ khoảng 5h sáng, nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực cửa hàng để xếp hàng chờ đăng ký pre-order. Dù trời đã bắt đầu nắng, đông đảo V.I.P vẫn kiên nhẫn đứng chờ, nối thành những hàng dài xung quanh khu vực mở bán. Không ít người đến từ rất sớm với mong muốn có cơ hội sở hữu những món merchandise yêu thích, đặc biệt là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm của BIGBANG.

Dù đến ngày 17/10 mới chính thức mở bán, ngay từ sáng 16/10, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tđể đăng ký pre-order và chờ cơ hội sở hữu merchandise chính hãng của nhóm:

Khung cảnh đông đúc, những hàng người nối tiếp nhau cùng sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các fan khiến không khí trước giờ mở bán trở nên sôi động. Dù chưa chính thức bước vào ngày mở bán, sức nóng của pop-up store đã phần nào được thể hiện qua lượng người đổ về từ sáng sớm. Với nhiều V.I.P, việc chờ đợi dưới nắng dường như không phải trở ngại quá lớn, bởi điều họ mong muốn là mang về một món đồ lưu niệm gắn với thần tượng và đánh dấu dịp BIGBANG trở lại Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi.

Một khán giả cho biết bản thân đã có mặt tại cửa hàng từ 5h30 sáng để chờ đăng ký pre-order. Dù không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối nếu không mua được món đồ yêu thích, bạn vẫn sẵn sàng dành thời gian xếp hàng bởi tình yêu dành cho BIGBANG.

Với nhiều V.I.P, việc chờ đợi dưới nắng dường như không phải trở ngại quá lớn

Khán giả này cho biết, nếu không mua được tại cửa hàng, vẫn có thể thử đặt hàng qua website, nhưng việc trực tiếp đến xếp hàng là vì yêu thích nhóm: “Vì thích các anh, đam mê với các anh”. Trước thềm hai đêm diễn tại Hà Nội, khán giả này cũng gửi lời chúc đến BIGBANG: “Chúc các anh một những đêm diễn ở Việt Nam thật là tỏa sáng bùng cháy”.

Một khán giả khác cho biết khi anh đến nơi, khu vực cửa hàng đã khá đông đúc. Theo quan sát của anh, một số người hâm mộ thậm chí đã có mặt từ khoảng 0h–1h sáng để chờ mua merchandise. Dù không săn được vé concert và cảm thấy “hơi hụt hẫng một chút” khi bỏ lỡ cơ hội xem BIGBANG biểu diễn tại Việt Nam anh vẫn đến xếp hàng mua đồ giúp bạn. Khán giả này cũng quyết định mua một chiếc hoodie làm kỷ niệm cho bản thân và trải nghiệm không khí mua merchandise cùng cộng đồng người hâm mộ.

Từ ngày 17/10, BIGBANG Official Merch Pop-up chính thức mở cửa tại Hà Nội, mang đến gần 70 loại merchandise thuộc BIGBANG 2026-2027 World Tour XX : COSMOS, ngay trước hai đêm diễn của nhóm tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10.

Từ ngày 17/10, BIGBANG Official Merch Pop-up chính thức mở cửa tại Hà Nội, mang đến gần 70 loại merchandise thuộc BIGBANG 2026-2027 World Tour XX : COSMOS

Pop-up store có hai địa điểm. Cửa hàng tại tầng 1, VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, hoạt động từ ngày 17 đến 25/10, mở cửa từ 10h đến 20h vào ngày thường và 10h–22h vào cuối tuần. Trong khi đó, cửa hàng tại tầng trệt The Garden Shopping Mall, đường Mễ Trì, mở cửa từ ngày 17 đến 23/10, từ 10h đến 22h hằng ngày. Merchandise cũng được bán tại sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày concert, cùng thời gian check-in.

Đáng mong chờ nhất là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm - món đồ gắn liền với hình ảnh BIGBANG và những biển lightstick vàng đặc trưng tại concert của nhóm. Ngoài ra, V.I.P còn có thể lựa chọn keyring phiên bản 20 năm, plush keyring, sticker pack, keycap, bandana và các sản phẩm thời trang. Đặc biệt, T-shirt Hanoi Edition mang tên Hà Nội được xem là món đồ lưu niệm dành riêng cho chặng dừng chân lần này.

Lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm và các merchandise riêng cho chặng Hà Nội cũng được mở bán

Bên cạnh không khí đông đúc trước giờ mở bán, ban tổ chức cũng đưa ra những quy định cụ thể nhằm kiểm soát số lượng khách mua merchandise và tạo cơ hội cho nhiều người hâm mộ sở hữu sản phẩm yêu thích. Ban tổ chức quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lightstick. Với các merchandise khác, mỗi loại giới hạn hai sản phẩm trong một giao dịch, tổng số lượng không quá sáu món. Hàng được bán theo số lượng giới hạn mỗi ngày, ưu tiên khách đến trước; tình trạng sản phẩm sẽ được cập nhật tại cửa hàng hoặc trên fanpage sự kiện.

Người hâm mộ chỉ được xếp hàng trước giờ mở cửa tối đa một tiếng, không được xếp hàng qua đêm. Số thứ tự được phát tại khu vực xếp hàng và khách được vào mua theo từng đợt do ban tổ chức kiểm soát. Các quy định có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

Các lưu ý dành cho V.I.P khi đến mua hàng:

Với gần 70 loại merchandise, từ vật phẩm phục vụ concert đến những món đồ lưu niệm mang dấu ấn Hà Nội, pop-up store là điểm đến dành cho V.I.P trước thềm hai đêm diễn được mong đợi của BIGBANG tại Mỹ Đình. Trước sức hút lớn của các sản phẩm kỷ niệm 20 năm, đặc biệt là lightstick phiên bản giới hạn số lượng mua, V.I.P được khuyến nghị theo dõi thông tin cập nhật từ ban tổ chức để chủ động sắp xếp thời gian và nắm rõ quy định khi đến mua hàng.

Sự xuất hiện của BIGBANG tại Hà Nội đánh dấu một trong những cột mốc đáng chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam trong năm 2026. Hai đêm diễn thuộc BIGBANG 2026–2027 World Tour XX : COSMOS sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút sự chờ đợi của đông đảo V.I.P sau nhiều năm mong ngóng nhóm trở lại.

Hai đêm diễn thuộc BIGBANG 2026–2027 World Tour XX : COSMOS tại Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết

Không chỉ là dịp thưởng thức những ca khúc gắn liền với tên tuổi BIGBANG, concert còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nhóm đang bước vào năm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Từ việc săn vé, xếp hàng mua merchandise đến chuẩn bị lightstick, người hâm mộ đang dần hòa mình vào không khí trước thềm sự kiện. Với những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Hà Nội cùng hai đêm biểu diễn được mong đợi, chặng dừng chân lần này hứa hẹn trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với cộng đồng V.I.P Việt Nam.