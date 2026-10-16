Ai là nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia?

Ra mắt khán giả vào năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia nhanh chóng trở thành một trong những sân chơi kiến thức uy tín dành cho học sinh THPT trên cả nước. Trải qua nhiều mùa phát sóng, chương trình đã ghi dấu ấn với hàng loạt gương mặt tài năng, trong đó Trần Ngọc Minh là cái tên đặc biệt khi trở thành nữ quán quân đầu tiên.

Năm 2000, Trần Ngọc Minh khi đó là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long - theo địa chỉ cũ), trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia. Đây cũng là lần đầu tiên một thí sinh nữ giành được vòng nguyệt quế ở trận chung kết năm.

Sau chiến thắng, Ngọc Minh nhận học bổng du học tại Đại học Swinburne, Australia. Tại đây, cô hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin với kết quả xuất sắc.

Không dừng lại ở đó, nữ quán quân tiếp tục nhận học bổng toàn phần để theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin tại chính ngôi trường này.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông ở Australia. Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn từng đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị tại tổ chức từ thiện Open Your Hearts vào năm 2019. Đến hiện tại, Trần Ngọc Minh lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng.

Ba năm sau chiến thắng của Trần Ngọc Minh, mùa giải 2003, Đường Lên Đỉnh Olympia mới tiếp tục ghi nhận một nữ sinh đăng quang. Người chiến thắng là Lương Phương Thảo, cũng đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long - theo địa chỉ cũ).

Sự trùng hợp này khiến ngôi trường trở thành nơi đào tạo ra hai nữ quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia. Tương tự đàn chị, Phương Thảo lựa chọn Australia làm điểm đến du học. Cô theo học ngành kinh doanh quốc tế và marketing tại Đại học Monash, thành phố Melbourne.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành marketing tại Đại học Monash vào năm 2011, Phương Thảo trở về Việt Nam làm việc.

Qua nhiều năm sau đó, Đường Lên Đỉnh Olympia mới tiếp tục chứng kiến một nữ thí sinh giành chức vô địch năm. Đó là Phạm Thị Ngọc Oanh, học sinh Trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng - theo địa chỉ cũ).

Trong trận chung kết năm thứ 11 diễn ra vào năm 2011, Ngọc Oanh tranh tài cùng ba đối thủ gồm Thái Ngọc Huy (Trường Quốc học Huế), Lê Bảo Lộc (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận - theo địa chỉ cũ) và Vũ Bạch Nhật (Trường THPT Đông Thành, Hưng Yên - theo địa chỉ cũ).

Vượt qua các đối thủ, nữ sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế và trở thành nữ quán quân thứ ba trong lịch sử chương trình.

Sau khi đăng quang, Ngọc Oanh tiếp tục con đường học tập tại Australia, theo học Đại học Swinburne. Đây cũng là ngôi trường mà nhà vô địch đầu tiên Trần Ngọc Minh từng lựa chọn.

Trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 20 diễn ra sáng 20/9/2020 ghi nhận gương mặt nữ quán quân thứ 4 trong lịch sử, đó là Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình - theo địa chỉ cũ.

Thu Hằng là nữ thí sinh duy nhất trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế năm đó. Ba đối thủ của cô gồm Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk - theo địa chỉ cũ), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị - theo địa chỉ cũ) và Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Với phong thái tự tin cùng khả năng xử lý câu hỏi bản lĩnh, Thu Hằng hoàn thành phần thi và về đích với 235 điểm, vượt qua ba đối thủ để giành chức vô địch.

Chiến thắng này giúp nữ sinh Ninh Bình trở thành nữ quán quân thứ tư của Đường Lên Đỉnh Olympia, sau Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo và Phạm Thị Ngọc Oanh. Bên cạnh vòng nguyệt quế danh giá, Thu Hằng còn nhận được suất học bổng du học trị giá 40.000 USD.

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông, được xem là sân chơi trí tuệ uy tín và lâu đời nhất của Việt Nam, được tổ chức từ ngày 28 tháng 3 năm 1999 đến nay. Mỗi năm có 53 trận phát sóng bao gồm 36 trận đấu tuần, 12 trận đấu tháng, 4 trận đấu quý và 1 trận chung kết năm sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Hơn 2 thập kỷ phát sóng, chương trình đã chứng kiến hàng nghìn thí sinh tài năng tranh tài, cùng nhau tạo nên những trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc. Hành trình của bốn nữ quán quân cũng góp phần tạo nên những dấu mốc đáng nhớ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)