Lời khuyên cho những gia đình đang nuôi chó trong nhà

1. Nhớ tiêm phòng dại đầy đủ cho chó

Một trong những việc quan trọng nhất khi nuôi chó là tiêm vaccine phòng bệnh dại theo lịch được cơ quan thú y hướng dẫn. Không nên cho rằng chó chỉ ở trong nhà, ít tiếp xúc với động vật khác nên không có nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh tiêm phòng, gia đình cần theo dõi sức khỏe của chó, đưa thú cưng đi khám khi có biểu hiện bất thường và thực hiện các biện pháp phòng ký sinh trùng theo tư vấn của bác sĩ thú y.

2. Rửa tay sau khi vuốt ve hoặc chăm sóc chó

Chó trông sạch sẽ, khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không mang mầm bệnh. Vi khuẩn và ký sinh trùng có thể tồn tại trên cơ thể động vật, trong phân hoặc trên những vật dụng chúng thường tiếp xúc.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, các thành viên nên rửa tay bằng xà phòng sau khi chơi với chó, dọn phân, tiếp xúc với bát ăn, đồ chơi hoặc chỗ nằm của chúng. Đặc biệt, cần nhắc trẻ nhỏ không đưa tay lên miệng sau khi chơi với thú cưng.

3. Không để trẻ nhỏ chơi với chó mà thiếu người giám sát

Dù chó đã được nuôi lâu năm và rất thân thiện, gia đình vẫn không nên chủ quan. Động vật có thể cắn khi sợ hãi, đau đớn, bị làm phiền lúc ăn hoặc ngủ.

Người lớn cần giám sát trực tiếp khi trẻ tương tác với chó, không để trẻ kéo tai, giật đuôi, ôm ghì hoặc áp mặt sát mõm chó. Không nên để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở một mình với thú cưng, kể cả khi chó đã quen với các thành viên trong nhà.

4. Dọn phân chó ngay sau khi chúng đi vệ sinh

Phân chó có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. Nếu để phân tồn đọng trong sân, ban công hoặc khu vực sinh hoạt, nguy cơ phát tán mầm bệnh và làm bẩn môi trường sống sẽ tăng lên.

Gia đình nên quy định khu vực vệ sinh riêng cho chó, thu gom phân bằng dụng cụ hoặc túi phù hợp, sau đó làm sạch khu vực và rửa tay kỹ. Không để trẻ chơi tại nơi chó vừa đi vệ sinh khi chưa được dọn dẹp.

5. Không để chó tiếp xúc tùy tiện với khu vực ăn uống

Một sai lầm cần tránh là để chó liếm mặt, liếm miệng, ăn chung dụng cụ hoặc tiếp xúc với thực phẩm đang chế biến. Nước bọt và các vật dụng của chó có thể mang mầm bệnh, vì vậy cần duy trì ranh giới vệ sinh hợp lý.

Gia đình nên bố trí bát ăn, bát nước và chỗ nằm riêng cho chó; vệ sinh các vật dụng này thường xuyên. Không rửa bát ăn của chó cùng khu vực đang dùng để sơ chế thực phẩm nếu không thể bảo đảm làm sạch, khử khuẩn phù hợp.

6. Chú ý vệ sinh lông, da và phòng ký sinh trùng

Chải lông, vệ sinh chỗ nằm và kiểm tra da chó định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Gia đình cũng nên trao đổi với bác sĩ thú y về biện pháp phòng ve, bọ chét và giun sán phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe của vật nuôi.

Nếu chó có biểu hiện ngứa nhiều, rụng lông bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc thay đổi hành vi, cần đưa thú cưng đi kiểm tra. Không nên tự ý sử dụng thuốc điều trị khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

7. Không chủ quan khi bị chó cắn hoặc cào

Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng, bởi bệnh dại có thể gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Nếu bị chó cắn, cào hoặc nước bọt của chó tiếp xúc với vết thương hở, cần rửa ngay vùng bị phơi nhiễm dưới vòi nước với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và hướng dẫn tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.