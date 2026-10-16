Phát hiện con trăn khổng lồ bụng phình to bất thường, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra

Ngày 15/10, lực lượng chức năng tại Thái Lan tiếp nhận thông tin về một con trăn lớn xuất hiện tại làng số 9, xã Wang Yao, huyện Dan Chang, tỉnh Suphan Buri, sau khi con vật nuốt dê của một hộ dân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống vật nuôi tỉnh Suphan Buri đã liên hệ với nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei, đề nghị hỗ trợ xử lý vụ việc.

(Ảnh: Khaosod)

Khi đến hiện trường, các nhân viên phát hiện con trăn có phần bụng phình to rõ rệt sau khi nuốt trọn một con dê. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 3 con dê đã chết. Sau đó, các nhân viên vườn quốc gia đã thả con trăn trở lại môi trường tự nhiên.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thông báo khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện bên ngoài môi trường sống tự nhiên để được hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: Khaosod