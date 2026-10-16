Từ 15/10/2026, người đủ 70 và 75 tuổi được tặng 700.000 đồng tiền mặt nhân dịp này: Ai thuộc diện áp dụng?

Theo Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 15/10/2026, công dân Việt Nam đủ 70 và 75 tuổi, có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp được tặng 700.000 đồng tiền mặt nhân dịp này.

Câu 1: Chính sách tặng 700.000 đồng cho người thọ 70 và 75 tuổi từ 15/10/2026 áp dụng cho ai?

A. Công dân có đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên tại Đồng Tháp

B. Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp ✔

C. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có thường trú tại tỉnh Đồng Tháp

D. Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Giải thích:

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND , chính sách tặng quà tiền mặt mừng thọ 700.000 đồng áp dụng cho công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp .

Quy định này áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng khi thọ 70 và 75 tuổi mà không yêu cầu thêm điều kiện về hộ nghèo hay mức thu nhập.

Đáp án đúng là: B. Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp

Câu 2: Mức quà tặng tiền mặt cho người thọ 80 và 85 tuổi tại Đồng Tháp là bao nhiêu?

A. Mức 700.000 đồng

B. Mức 800.000 đồng ✔

C. Mức 1.000.000 đồng

D. Mức 1.300.000 đồng

Giải thích:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND , mức quà tặng bằng tiền mặt cho người cao tuổi thọ 80 và 85 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 800.000 đồng .

Khoản tiền quà mừng thọ này do Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp tổ chức trao tặng, nhằm kịp thời động viên và chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Đáp án đúng là: B. Mức 800.000 đồng

Căn cứ vào Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người cao tuổi thọ 90 tuổi tại Đồng Tháp được nhận quà mừng thọ gồm những gì?

A. Quà 1.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật 300.000 đồng ✔

B. Mức 1.300.000 đồng tiền mặt không kèm quà hiện vật

C. Mức 1.500.000 đồng tiền mặt cùng hiện vật 500.000 đồng

D. Bằng khen của Chủ tịch nước cùng quà tặng tiền mặt

Giải thích:

Căn cứ Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND , người cao tuổi tròn 90 tuổi tại Đồng Tháp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt cùng hiện vật trị giá 300.000 đồng .

Đây là khung mức thưởng riêng biệt dành cho cột mốc tròn 90 tuổi, do ngân sách tỉnh bảo đảm thực hiện thống nhất.

Đáp án đúng là: A. Quà 1.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật 300.000 đồng

Câu 4: Nguồn kinh phí chi trả quà chúc thọ người cao tuổi được quy định lấy từ đâu?

A. Quỹ Bảo trợ Người cao tuổi vận động xã hội hóa

B. Trích từ Quỹ Bảo hiểm xã hội địa phương quản lý

C. Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động

D. Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ✔

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND, nguồn kinh phí tặng quà mừng thọ cho người cao tuổi do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Việc phân bổ và chi trả tiền quà được thực hiện căn cứ theo Luật Ngân sách nhà nước 2025 và quy định phân cấp ngân sách hiện hành, bảo đảm minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

Đáp án đúng là: D. Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp

Câu 5: Mức quà tặng tiền mặt cho người thọ trên 100 tuổi tại Đồng Tháp là bao nhiêu?

A. Mức 1.000.000 đồng

B. Mức 1.300.000 đồng

C. Mức 1.500.000 đồng ✔

D. Mức 2.000.000 đồng

Giải thích:

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND , người cao tuổi thọ trên 100 tuổi có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp được chúc thọ và tặng quà tiền mặt mức 1.500.000 đồng .

Khoản tiền mừng thọ này do Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trao tặng trực tiếp, nguồn kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Đáp án đúng là: C. Mức 1.500.000 đồng

Nguyệt Phạm