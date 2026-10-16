Từ nay, người dân có VNeID chú ý cập nhật ngay để hưởng một quyền lợi quan trọng

Có thể tích hợp giấy khai sinh trên VNeID ngay tại nhà

Người dân hiện có thể chủ động cung cấp thông tin giấy khai sinh trên ứng dụng VNeID bằng điện thoại, giúp việc lưu trữ, sử dụng và xuất trình thông tin giấy khai sinh điện tử trở nên thuận tiện hơn.

Việc cập nhật thông tin giấy khai sinh trên ứng dụng định danh điện tử VNeID góp phần đơn giản hóa quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế việc phải sử dụng giấy tờ bản giấy trong những trường hợp phù hợp.

Theo hướng dẫn, người dân có thể thực hiện thao tác tích hợp giấy khai sinh trên VNeID thông qua 6 bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Tại giao diện Trang chủ, tìm và lựa chọn mục “Dịch vụ khác”.

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào chức năng “Cung cấp thông tin cho CQNN”.

Bước 4: Nhập mật khẩu hoặc mã Passcode gồm 6 chữ số để xác thực theo yêu cầu của ứng dụng.

Bước 5: Trong phần “Chọn loại thông tin”, lựa chọn “Giấy khai sinh”.

Công an xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

Bước 6: Kiểm tra và bổ sung đầy đủ những thông tin được yêu cầu, bao gồm ngày cấp, nơi cấp và các nội dung liên quan. Sau đó, tải lên hình ảnh giấy khai sinh, rà soát lại dữ liệu, xác nhận thông tin và nhấn “Gửi yêu cầu”.

Sau khi hoàn thành các thao tác, người dân tiếp tục làm theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng và chờ hệ thống xử lý, cập nhật thông tin giấy khai sinh.

Đáng chú ý, người dùng cần bảo đảm những dữ liệu cung cấp phải chính xác, đầy đủ và thống nhất với nội dung trên giấy khai sinh. Điều này giúp quá trình xác thực và cập nhật thông tin trên hệ thống diễn ra thuận lợi hơn.

Việc chủ động cập nhật giấy khai sinh trên VNeID không chỉ hỗ trợ người dân quản lý thông tin cá nhân thuận tiện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính số.

Đăng ký khai sinh liên thông cho trẻ dưới 6 tuổi, có thể được cấp luôn thẻ căn cước

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 301/2026/NĐ-CP là bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử.

Theo đó, nhóm thủ tục liên thông gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế nay được bổ sung thêm việc cấp thẻ căn cước nếu gia đình có nhu cầu.

Thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục riêng lẻ, người dân có thể hoàn thành việc kê khai một lần, qua đó giảm bớt giấy tờ, thời gian xử lý và số lần phải đến cơ quan hành chính.

Cụ thể, sau khi cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký khai sinh cho trẻ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan đăng ký hộ tịch để giải quyết theo quy định.

Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Khi thủ tục khai sinh hoàn tất và trẻ được cấp số định danh cá nhân, các dữ liệu liên quan sẽ tiếp tục được chia sẻ để thực hiện đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, nếu cha, mẹ hoặc người giám hộ có yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ ngay trong quy trình liên thông này.

Theo quy định mới, đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh không quá 24 giờ kể từ khi cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận đủ hồ sơ.

Đáng chú ý, kết quả của từng thủ tục hành chính sẽ được trả ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền hoàn tất việc giải quyết thủ tục đó. Người dân không phải chờ đến khi toàn bộ quy trình liên thông kết thúc mới được nhận kết quả như trước.

Đối với thủ tục đăng ký thường trú, việc xác nhận thông tin của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc cha, mẹ, người giám hộ được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID hoặc theo quy trình nghiệp vụ của cơ quan đăng ký cư trú.

Thời hạn xác nhận thông tin trên ứng dụng VNeID không quá 5 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đăng ký thường trú đầy đủ, hợp lệ, thời gian giải quyết không quá 2 ngày làm việc. Trường hợp cần tiến hành xác minh theo quy định của Luật Cư trú, thời hạn giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cụ thể lý do và những giấy tờ cần bổ sung.

Thông báo được gửi đến người dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại để người thực hiện thủ tục kịp thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

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