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Tài khoản Vietcombank của anh Phạm Thanh Luân phát sinh giao dịch chuyển khoản 25.000.000 đồng tới tài khoản BIDV của người đàn ông ở Hà Tĩnh: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Nhận được 25.000.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông ở Hà Tĩnh lập tức trình báo công an, phối hợp xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào chiều ngày 13/10, anh Nguyễn Trọng Phượng, trú tại xã Việt Xuyên, đang làm việc tại xã Thạch Hà, phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 25 triệu đồng không rõ nguồn gốc. Ngay sau khi phát hiện khoản tiền không thuộc về mình được chuyển vào tài khoản, anh Phượng đã đến trình báo Công an xã Thạch Hà.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an hướng dẫn anh Phượng phối hợp với đơn vị và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà xác minh giao dịch, làm rõ danh tính người chuyển tiền.

Anh Luân đã chuyển trả lại cho người chuyển nhầm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền 25.000.000 đồng do anh Phạm Thanh Luân, sử dụng tài khoản tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội, chuyển nhầm vào tài khoản của anh Phượng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Phượng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Luân.

Hành động trung thực, có trách nhiệm của anh Nguyễn Trọng Phượng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm cần thông báo kịp thời cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, hoàn trả đúng người.

Người nhận không nên tự ý sử dụng khoản tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, đồng thời cần thận trọng trước những yêu cầu chuyển tiền trực tiếp từ người lạ để tránh nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc bị lợi dụng.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Lê Anh

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